Trump sigue afirmando que las conversaciones con Irán están “en marcha”, aunque Teherán niega esa versión

Desde la cancillería de la nación persa se especificó que no estaba previsto recibir delegaciones extranjeras ni enviar negociadores al exterior en los próximos días.

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Sigue imperando la confusión con respecto a si Estados Unidos e Irán están llevando a cabo negociaciones, como afirma el presidente Donald Trump, o si esto no está sucediendo, como expresan altos funcionarios de Teherán.

Este lunes el mandatario estadounidense dijo que las conversaciones con Irán estaban en marcha “en este momento”, calificándolas como la “última oportunidad” para que Teherán lograra un acuerdo con Washington, y afirmó que el estrecho de Ormuz podría reabrirse este martes. Teherán, por su parte, negó que se estuvieran llevando a cabo o planeando negociaciones.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump señaló que las conversaciones se estaban realizando a pedido de Irán y tras los llamamientos de aliados de Washington en la región, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

De acuerdo con lo que informó la agencia Reuters, Trump no dio ningún tipo de detalles sobre dónde se estaban celebrando las conversaciones. “Se enterarán hoy o mañana”, respondió el magnate republicano cuando le preguntaron por el lugar de las conversaciones que él afirmaba que se estaban llevando a cabo.

En su contacto con los medios de prensa, Trump afirmó además que la reapertura del estrecho de Ormuz sería la primera fase de cualquier acuerdo, seguida por la desnuclearización de Irán, aunque agregó que esta última cuestión “llevará algún tiempo”.

Además, advirtió que no permitiría que Irán controlara el paso por el estrecho ni que “cobrara por transitar por Ormuz”, en referencia a los planes del gobierno de Teherán de imponer un peaje a los buques que naveguen por esa vía marítima estratégica.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras su decisión, tomada este fin de semana, de cancelar los “ataques masivos” contra Irán que había autorizado previamente. En varias ocasiones en lo que va del conflicto el mandatario republicano amenazó con enormes ataques, para luego dar marcha atrás y decir que se estaban estableciendo conversaciones.

Al consultarle sobre qué había cambiado en esta ocasión, Trump respondió: “Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación”.

Desde Teherán, este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró que no se estaban llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos ni que tampoco había reuniones programadas. El funcionario afirmó que Irán no tenía previsto recibir delegaciones extranjeras ni enviar negociadores al exterior en los próximos días.

Baghaei agregó que todos los negociadores iraníes se encontraban en el país, con la excepción del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien se encuentra en la ciudad de Karbala, en Irak, en el contexto de la peregrinación de Arba'in, una celebración de suma importancia dentro del islamismo chiita.

El portavoz de la cancillería agregó que las únicas conversaciones en curso eran las que se estaban manteniendo con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz.

Una fuente iraní de alto nivel también informó a Reuters que no había conversaciones previstas y que Araghchi no estaría disponible al menos hasta finales de la semana.

Por su parte, la agencia oficial turca, Anadolu, informó que los mediadores todavía no confirmaron el lugar para reanudar las conversaciones, actualmente estancadas según la parte iraní.

Paralelamente, fuentes del gobierno de Pakistán dijeron que no estaba previsto celebrar conversaciones directas en Islamabad en las próximas 24 horas, a pesar de las afirmaciones de Trump sobre su inicio.

Este lunes en una publicación en Truth Social, Trump calificó a los líderes iraníes de “increíblemente hipócritas”, afirmando que habían solicitado una reunión y que se habían programado más conversaciones para el “futuro inmediato”.

También reiteró su afirmación de que la Armada estadounidense tenía el control total del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes del conflicto.

“¡El muro de acero de Estados Unidos! Nada llega a Irán a menos que nosotros queramos y nada llegará a menos que se logre un acuerdo o una rendición total”, escribió en tono desafiante.

En la misma postura, Mohammad Karami, comandante de las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que los combatientes de su ejército están preparados ante cualquier “error de cálculo por parte de enemigos extrarregionales o grupos terroristas”.