Trump dijo que este lunes comenzarán las negociaciones con Irán para finalizar la guerra

La desescalada entre Teherán y Washington coincide con una intensificación de los ataques israelíes en Gaza, a pesar del anuncio realizado la semana pasada por la Junta de Paz para el enclave palestino.

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En una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este domingo que el lunes comenzarán conversaciones con Irán para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

“Estamos hablando con ellos [los iraníes] en el marco de una negociación; esta comienza mañana por la tarde y veremos cómo se desarrolla. Me encantaría hacerlo”, declaró el mandatario, de acuerdo con lo que informó la cadena catarí Al Jazeera.

Trump afirmó que las conversaciones con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, tres importantes socios de Washington en la región, lo llevaron a cancelar lo que habría sido un “ataque masivo” el viernes.

El líder republicano dijo también que podría haber un acuerdo sobre la gestión del estrecho de Ormuz y que habrá un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán.

Por su parte, este domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que las negociaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz se encuentran en su fase final, según informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que el objetivo de las negociaciones era encontrar un mecanismo mutuo para controlar el tráfico a través del estrecho.

Medios iraníes informaron además que el canciller Araghchi tuvo una conversación telefónica con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, en la que también participó el comandante del ejército paquistaní, Asim Munir, para abordar los recientes esfuerzos diplomáticos.

Los funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual y sobre “iniciativas destinadas a mantener y fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región de Asia Occidental”, señaló Araghchi en una publicación en Telegram.

Pero mientras la tensión parece estar bajando en Irán, no pasa lo mismo en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania, donde las fuerzas israelíes persisten con sus ataques.

Sobre este tema se expresó este domingo el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta para la Paz para Gaza, quien estaba intentando rebajar la tensión en la Franja de Gaza, tras dos días de intensos ataques israelíes que causaron la muerte de decenas de palestinos.

En un mensaje publicado en X, Mladenov sugirió que Israel había incumplido el compromiso adquirido en virtud del plan de 15 puntos de la Junta de Paz creada a instancias de Donald Trump y del alto el fuego de octubre, el cual permitió la liberación de todos los rehenes israelíes.

“Mi equipo y yo trabajamos sin descanso con las partes, los mediadores y los socios regionales para reducir la tensión y crear el espacio necesario para la plena implementación del plan del presidente”, afirmó, refiriéndose al presidente estadounidense, de acuerdo con lo que consignó el diario israelí Haaretz.

Los ataques aéreos israelíes perpetrados entre la noche del sábado y el domingo causaron la muerte de al menos nueve personas, según las autoridades sanitarias locales. Al mismo tiempo, un alto ministro israelí aseguró que los ataques sobre el territorio gazatí no cesarían, a pesar de que Hamas había firmado un plan de desarme y de los informes previos que indicaban que Israel había acordado detener las ofensivas.

La ofensiva de Israel en Gaza obviamente está repercutiendo de manera muy fuerte en los casi dos millones de personas que viven en ese territorio palestino.

El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de Gaza informó que cerca de 410.000 viviendas fueron parcial o totalmente destruidas desde que Israel inició los ataques en octubre de 2023, después del ataque perpetrado por Hamas y otras facciones sobre territorio israelí.

Según lo consignado por la Agencia de Noticias de Qatar, el ministerio palestino advirtió que la crisis de alojamiento en la Franja podría alcanzar una “fase catastrófica”, con más de 350.000 familias que necesitan urgentemente refugios temporales.