Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que está todo acordado para enviar a Ucrania todo tipo de armamento para emplear en la guerra contra los rusos.

Además, marcando un giro en su postura, el mandatario estadounidense amenazó a Rusia con sanciones del 100% sobre sus productos si en un plazo de 50 días el Kremlin no finaliza su campaña militar sobre el territorio ucraniano.

Estos anuncios fueron realizados en el marco de un encuentro entre Trump y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el neerlandés Mark Rutte.

“Estoy decepcionado con el presidente Putin, porque pensé que habíamos llegado a un acuerdo hace dos meses, pero parece que no se ha logrado”, declaró Trump en su contacto con los medios de prensa.

Desde que asumió el cargo, en enero, el magnate republicano ha intentado finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que durante la campaña electoral dijo que podría hacer en 24 horas, pero no está ni cerca de lograrlo, a pesar de sus frecuentes conversaciones telefónicas con el presidente ruso, Vladimir Putin.

De acuerdo con lo que consignó The New York Times, Trump, quien evadió las preguntas sobre si creía que Putin estaba intentado prolongar la guerra, se apresuró a decir que no creía que el líder ruso lo estuviera manipulando.

Las fuerzas de Moscú, que lanzaron su invasión sobre territorio ucraniano en febrero de 2022 y conquistaron casi en su totalidad cuatro provincias del país, intensificaron sus ataques en las últimas semanas, mientras que las negociaciones entre los funcionarios de los países están de hecho estancadas.

“Mis conversaciones con él son muy agradables, y luego los misiles explotan por la noche”, dijo Trump sobre Putin, y agregó: “Ha engañado a mucha gente. Engañó a Clinton, a Bush, a Obama, a Biden; pero no me engañó a mí”.

Trump y Rutte tenían previsto discutir la logística de un plan coordinado por el secretario general de la OTAN, según el cual Estados Unidos vendería misiles de defensa aérea Patriot a los países miembros de la OTAN, quienes luego se lo suministrarían directamente al gobierno de Kiev.

Trump afirmó que el acuerdo con los aliados de la OTAN estaba cerrado y totalmente aprobado.

“Les enviaremos muchas armas de todo tipo. Y las entregarán inmediatamente, a diferentes campos de batalla, y pagarán el 100% de las mismas”, expresó el presidente estadounidense.

Por otra parte, Trump amenazó en varias ocasiones con penalizar a Rusia por la escalada de ataques en Ucrania, pero hasta el momento no dio ningún paso en ese sentido. Las sanciones que castigarían al sector energético ruso y a sus clientes, como sucedería en caso de que se apruebe un proyecto de ley del Senado, perjudicarían a Moscú mucho más que los aranceles, debido al bajo volumen de bienes que Rusia vende a Estados Unidos.

En concreto, Trump amenazó este lunes a Rusia con aranceles del 100% sobre sus productos. Sin embargo, Rusia vende muy poco a Estados Unidos, menos de 5.000 millones de dólares en 2023, y cantidades todavía más pequeñas desde entonces, por lo que los aranceles apenas afectarían a Moscú.

Los dichos de Trump tuvieron repercusiones en Rusia, donde Leonid Slutsky, quien es el presidente del comité internacional de la Duma Estatal rusa y líder del Partido Liberal-Democrático de Rusia, dijo que Trump, si realmente quiere poner fin al conflicto en Ucrania, debería apuntar a las autoridades de Kiev.

“Si Trump realmente quiere avanzar en la solución del conflicto en Ucrania, debería criticar duramente al régimen de Zelenski en lugar de amenazar a Rusia con sanciones secundarias”, expresó Slutsky, quien participó en varias instancias de negociaciones con funcionarios ucranianos.

Slutsky, siguiendo la línea oficial del gobierno de Putin, recordó, de acuerdo con lo que informó la agencia rusa TASS, que su país manifestó repetidamente su disposición a poner fin al conflicto.

“Todas las propuestas de Moscú están sobre la mesa. Estamos esperando que la parte ucraniana acuerde la fecha de la tercera ronda de las conversaciones de Estambul”, remarcó Slutsky, cuyo partido político suele acompañar en el Parlamento las iniciativas impulsadas por el sector oficialista, Rusia Unida.