El pasado 31 de enero falleció el periodista, escritor, crítico y curador de arte Fernando Loustaunau, según informó el Museo Figari, quien al mismo tiempo expresó sus condolencias a familiares y amigos. Nacido en noviembre de 1956, vivió siete años en Nueva York, donde en 1992 le fue otorgado el fondo National Endowment for the Humanities de parte de la Universidad de Columbia.

Entre 2011 y 2022 fue director del Museo de Artes Decorativas-Palacio Taranco, donde realizó “una estupenda gestión que renovó y puso en valor con criterios museológicos actuales las valiosas colecciones tanto del propio palacio como de las colecciones arqueológicas que alberga en el subsuelo”, consignó el Museo Figari. Luego, hasta su retiro en 2024, trabajó como investigador del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) en diferentes curadurías de muestras.

En cuanto a la escritura, su primera incursión en las letras fue con un ensayo sobre Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont. Escribió un texto de ficción acerca de los últimos días de José Enrique Rodó en Sicilia y también sobre la mecenas Susana Soca y sobre Emma Risso Platero, la escritora uruguaya vinculada con Jorge Luis Borges, en el libro Emma, karma de Borges.

En conversación con el programa radial De Fogón en Fogón, el propio Loustaunau dijo que precisamente Borges era la persona que más le interesaba. “Si tuviera que elegir un único tema en la vida, me quedaría con Borges. Porque es tan tentacular, se abre para tantas lecturas múltiples, que es un autor mucho más que lo que literalmente llamamos 'de cabecera'. Y a mí me toca un punto de su sensibilidad, de su ironía, de su mirada cáustica, que me llega profundamente. Y presumo que debe tener que ver con esto que, de forma más o menos ambigua, llamamos el Río de la Plata”.