Hace casi diez años se había anunciado la llegada de Wilco a Montevideo, pero el recital se frustró. Este miércoles, Danilo Astori Sueiro, al frente de la productora Gaucho, dio a conocer que la banda estadounidense se presentará el miércoles 28 de mayo en el Auditorio del Sodre.

No es exagerado decir que Wilco es gran candidata a ser la banda de rock más importante en actividad, con el reparo de que en este siglo el género no ocupa el rol hegemónico que alguna vez tuvo en la música popular del norte y de que el mismo rock se ha compartimentado. De todos modos, podría decirse que se trata de un grupo que, como R.E.M. en la década de 1990, recoge respeto de colegas y públicos distantes, aunque no tanto apoyo masivo.

Wilco es el proyecto central de Jeff Tweedy, bajista del combo alt-country Uncle Tupelo, que en 1994 decidió poner sus composiciones y su guitarra al frente de una nueva agrupación. Desde entonces, Wilco ha tenido distintas encarnaciones, y en estas tres décadas han pergeñado por lo menos tres discos fundamentales: el melódico Been There (1996), el experimental Yankee Foxtrot Hotel (2002) y el engañosamente calmo A Ghost is Born (2004).

Tweedy y el bajista John Stirrat son los únicos miembros estables de una formación que arrancó como un cuarteto rockero clásico y hoy incluye a una decena de músicos, entre los que se cuenta el compositor e instrumentista vanguardista Neils Cline, y que encarnan el género americana, mezcla de folk, rock para adultos y condimentos de distintas músicas regionales de Norteamérica.

La gira que los traerá al Cono Sur –San Pablo y Buenos Aires también están en esta “escapada” del tour por el hemisferio norte– no suele requerir artistas teloneros, ya que los Wilco brindan dos shows por el precio de uno, con descanso intermedio incluido.

Desde Gaucho se anunció que las entradas para el show en el Auditorio Adela Reta se pondrán a la venta este viernes en Tickantel.