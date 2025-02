El Auditorio Nacional Adela Reta volverá a viajar a una galaxia muy, muy lejana para traernos una de las bandas sonoras más icónicas del siglo pasado, en vivo, al mismo tiempo que disfrutamos de El imperio contraataca, la película de 1980 que continuó la saga de Star Wars que había comenzado tres años antes.

La recordada música de John Williams será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, quien en 2023 también estuvo a cargo de dirigir la banda sonora de la película original. En conversación con la diaria, Silberstein habla de su pasión por las historias creadas por George Lucas, la obra de John Williams y cómo la unión de ambos creó algo tan único.

¿Cómo comenzó tu relación con Star Wars?

Soy el hermano menor de tres. Mis hermanos, Diego y Damián, eran muy fanáticos de la ciencia ficción, sobre todo Damián, el del medio, con quien compartíamos habitación. Tengo 38 años, así que ni hablar de Disney+ ni nada; había que agarrar la guía de televisión y ver a qué hora pasaban Star Wars. Las primeras veces vi las películas en la tele con ellos y reconozco que de chico me daban miedo personajes como Jabba the Hutt. Pero después me fui copando, y obviamente siempre estuve del lado de los Jedis, del lado bueno de la Fuerza. Me gustaban muchísimo esas películas y hoy de grande te puedo decir que era justamente por la banda sonora. En vacaciones de invierno, a mitad de julio, se estrenaban las películas de la época de oro de Disney, como El Rey León, Aladdin, Hércules, que me encantaban. Y esas películas tienen su banda sonora con orquesta. No es coincidencia que muchos años después me haya decidido a ser director de orquesta, y una de mis influencias más grandes es John Williams, sin dudas.

¿Qué importancia te parece que tiene la música dentro del fenómeno mundial de estas películas?

Es un pilar importantísimo de la saga, más allá de que no sabemos qué hubiera pasado con otra música. Recomiendo muchísimo el documental La música de John Williams, que está en Disney+, que lo vi y me lloré todo. Para mí, ya era un ídolo, pero conocí muchísimo más de dónde venía y realmente no puedo creer lo que hizo esta persona. Es de esas personalidades que hay cinco por siglo, fuera de broma. Es un prócer, y el sello que le puso a toda la saga de Star Wars es único. Esa cuestión de que se prepara, remarca en su momento, le da una melodía principal a cada uno de los personajes, o una situación, cómo lo reconvierte después de haberlo anticipado en la película anterior... Por algo es tan vigente. Y si los chicos de hoy se siguen sumando a la saga es porque tiene una trama atrapante, y la música te lleva a esos universos de ensoñación. Es un viaje sin escalas utilizando un instrumento con 300 años de historia, como la orquesta. Desde la primera película le da una vuelta de tuerca que no pasaba con compositores contemporáneos y hace un lenguaje propio, inseparable. No podés pensar en Star Wars sin John Williams.

¿Cómo es tu trabajo mientras se proyecta la película, en este caso, El imperio contraataca?

Siempre que mis amigos, conocidos o colegas vienen a estos conciertos, les pregunto: “Cuando te sentaste en el auditorio, ¿te olvidaste por momentos de que estaba la orquesta?”. Y generalmente me dicen que sí, entonces digo: “Misión cumplida”. Nosotros estamos tocando el 100% de la banda sonora original, de principio a fin, con la salvedad de que hay un intervalo que se necesita porque la orquesta necesita descansar. Una cosa es tocar el violín, que cansa mucho, pero un instrumento de metal, como la trompeta, que tocan un montón, a los músicos se les va pinchando el labio, entonces hay que descansar un ratito y seguir adelante. Esta película tiene momentos épicos, como la batalla de la nieve, el campo de asteroides, la batalla final con el momento icónico en que Vader le dice a Luke “Yo soy tu padre”. Bueno, todas esas partes tiene un caudal de música incesante, y mi trabajo principal es que suene bien, pero el mayor desafío es estar en sincronía con la película. Que estén los sentidos juntos y que te llegue todo como una sola cosa. Está la orquesta con las luces un poco más atenuadas, pero no es que está en el foso, sino en el escenario, y arriba de todo la pantalla, como si estuviésemos en cualquier cine. Y yo tengo un sistema para estar conectado tanto con auriculares como con una pantalla que también corre la película, pero con un sistema de barras de colores que me permite estar ligado con mi partitura y poder darles indicaciones a los músicos. El sistema lo tengo solamente yo; los músicos siguen la batuta. Esto está muy bien armado por parte de Disney y tienen técnicos especializados que vienen a correr todo el espectáculo. Lleva trabajo, pero se puede hacer.