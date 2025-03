La Policía de Nuevo México dio por concluida la investigación sobre las muertes del actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, quienes fueron encontrados sin vida el pasado miércoles 26 de febrero en la vivienda que compartían en Sunset Trail desde hacía más de tres décadas. Él tenía 95 años y ella 65, y los cuerpos mostraban signos de descomposición.

Por la forma en que habían sido hallados, y la presencia de una mascota también muerta, en un primer momento hubo más dudas que certezas. Se especuló con una muerte por intoxicación con gas o monóxido de carbono, pero el análisis de los cuerpos dio resultado negativo. Otro dato significativo fue que el marcapasos del actor había registrado actividad por última vez el 18 de febrero, varios días antes de que empleados de mantenimiento vieran los cuerpos y avisaran a la policía.

La tragedia había comenzado al menos una semana antes, según la autopsia realizada a Arakawa. La pianista clásica falleció debido al síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad respiratoria severa causada por el mencionado virus, que puede transmitirse por inhalación de orina, excrementos o saliva de roedores infectados. Si bien los contagios son escasos, la cepa de la región tiene una mortalidad de entre el 40% y el 50%.

Entre una y ocho semanas después de la exposición pueden aparecer síntomas parecidos a los de la gripe, y la enfermedad es capaz de avanzar rápidamente y causar dificultades para respirar y atacar a los órganos. La última vez que vieron a la mujer con vida fue el 11 de febrero en un mercado local, y ese fue el último día en el que revisó su correo electrónico y tuvo comunicación con otras personas fuera de su hogar. La causa de muerte fue considerada “natural” al no haberse encontrado signos de trauma externo o interno.

La autopsia de Hackman mostró signos avanzados de Alzheimer, y la Policía cree que el actor pudo no haberse dado cuenta de que su esposa había fallecido mientras vivió alrededor de una semana más en la vivienda. Si bien no mostraba señales de deshidratación, no se encontró comida en su estómago y dio negativo de hantavirus, que no se contagia entre seres humanos. En cuanto a la causa de la muerte, el actor falleció debido a una enfermedad cardiovascular severa, confirmó en una conferencia de prensa el médico forense Heather Jarrell. También encontraron evidencia de múltiples cirugías cardíacas e infartos anteriores.

“No hay un método científico confiable para determinar exactamente el momento de la muerte”, agregó Jarrell a la hora de intentar armar una cronología de los hechos. “La información inicial del marcapasos de Hackman reveló actividad cardíaca el 17 de febrero, y una indagación posterior demostró un ritmo anormal de fibrilación articular el 18 de febrero. Basados en esas circunstancias, es razonable concluir que la señora Hackman falleció en primer lugar, con el 11 de febrero como última vez que se la vio con vida”.

Con respecto al perro fallecido, uno de los tres que la pareja tenía en la vivienda, la razón por la que fue encontrado en un canil fue que había sido sometido a una cirugía y por eso se lo mantenía alejado de los otros animales.

El estilo de vida de Gene Hackman

Consultado por el periódico británico Mirror, el responsable del área de conocimiento y aprendizaje de la organización benéfica Alzheimer’s Society, el doctor Tim Beanland, dijo que una vida aislada y recluida como la que tenía el actor podría aumentar no solamente el riesgo de contraer Alzheimer, sino la velocidad con la que se deterioró su salud. “El aislamiento social está vinculado a un mayor riesgo de padecer demencia. Parecería que el aislamiento reduce la estimulación del cerebro, que es la que puede contrarrestar la demencia”, dijo Beanland.

“El aislamiento social también está relacionado con que la demencia de una persona empeore más rápidamente, porque la persona no está siendo estimulada. Esto lo vimos con mayor claridad durante la pandemia, cuando el confinamiento llevó a que muchas personas con demencia no recibieran visitas y tuvieran un deterioro más rápido”, agregó.