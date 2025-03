Las manos en la masa de un futuro plato de pastas y el delantal de cocinera con su nombre artístico, Clipper, en su rol de figura del show televisivo Master Chef, su don de mando y sus saltos contagiosos para arengar a multitudes en estadios de Argentina, Colombia y España como anfitriona de las más convocantes batallas de freestyle auspiciadas por una bebida energizante, y sus alaridos al frente de la banda humorística de punk rock Azafatas del Amor son sólo algunas de las mutaciones de la rapera cantante y actriz urguaya Josefina Tomás Araya. Aunque transita el camino de una multifacética artista de alto perfil, el centro de sus acciones, nunca lo olvida, se ubica cerca del hip hop y la movida de la música urbana local.

“Creo que mi mayor fortaleza es la perseverancia”, admite, en diálogo con la diaria. “Está claro que, si querés algo, hay muchas formas de conseguirlo, pero trabajando y no dándote por vencida. Es mi receta. Te vas a dar contra mil puertas cerradas, pero si te rendís en la 999 quizá no abrís ninguna”, reflexiona.

“Soy de accionar/ muchas veces sin pensar/ mi cabeza va a mil por hora/ no la puedo frenar”, lanza Clipper en “Fuerzas”, sobre un ajustado beat que sintoniza a la perfección con su declaración afirmativa incluida en su primer LP No hay nadie (2019). Completan su discografía Don Padoshon (2020) y Cuestión de tiempo (2023).

“La que puede, puede y la que no/ la ayudamos/ le echamos ganas/ si pa eso estamos”, rapea cuando elige uno entre sus muchos versos preferidos (en “Love bonito”). De gira junto con La Vela Puerca, Clipper prepara su show de este viernes, con el que abrirá la quinta edición del clásico ciclo Marea (mujeres y disidencias de la música y el audiovisual) con el que la sala Zitarrosa busca “visibilizar y dar valor a las artistas mujeres y las disidencias de estas disciplinas a nivel nacional y regional, a lo largo de todo el año, promoviendo una programación paritaria”.

“La verdad es que para mí es un honor participar en Marea”, afirma la cantante. “Espacios como este, donde podemos compartir el escenario con colegas increíbles y mostrar nuestro arte sintiendo el sostén de todas mis colegas, es muy precioso, estoy muy agradecida de ser parte”, remarca.

El comienzo del ciclo, con un concierto en la plaza Fabini, se da en el marco del Día Internacional de la Mujer, y tiene entre sus objetivos “poner sobre la mesa las inequidades de género existentes en todos los ámbitos de la música en nuestro país”.

A las 19.00, Clipper será la responsable de abrir el espectáculo, a las 19.45 será el turno de la folclorista Anita Valiente, a las 20.30 el de la cantante de tangos Maia Castro, y el cierre de la noche, a las 21.25, tendrá las actuaciones de la cantante Ana Prada y la escritora y conductora de radio argentina Gabriela Borrelli.

Quienes concurran a esta actividad podrán acercarse a un punto violeta ubicado en el predio: “Un espacio seguro de intercambio y contención ante situaciones de violencia de género, para construir eventos culturales libres de violencia”, en el que además “se podrá recibir orientación e información sobre los servicios de atención a la violencia de género en Montevideo. Ante cualquier situación de violencia de género, podés acercarte al punto violeta o enviar la frase 'no estás sola' al 099 019 500”, apuntan las organizadoras del ciclo.

Las derrotas y lo nuevo de Clipper

“Lo único seguro es que vamos a rompernos todos/ en algún momento a descomponernos/ juntar pedazos y renacer eternos/ Buscando el alma de las piedras encontré la mía/ era distinta a lo que vos decías/ o parecía algo más noble/ no tan roto/ qué bello día/ que lo más roto sea lo más lindo al final del día/ Orgullosa de mis cicatrices/ de mi lucha/ yo salí del barrio/ más el barrio está en mi sombra/ tengo muy claro que ya nadie nos escucha/ cada uno pa la suya/ cada bro con su maniobra”, rapea Clipper en “Valhalla”, un corte de reciente edición que incluye otros versos de su colega uruguayo Gavo y que formará parte de su nuevo disco.

Sobre la canción, que alude en su título al salón de los caídos de la mitología nórdica, relata: “Es un tema que refleja muy bien la esencia del álbum que viene en camino, la letra está inspirada en los cambios, en el constante morir y nacer cual uroboros que conlleva esta experiencia de vida, el resignificar las heridas y vivir muchas vidas dentro de esta misma”.

Sobre el sonido de su cuarto larga duración adelanta: “En la elaboración del álbum que se viene me di el lujo de darle a cada canción lo que me pidió. La mayoría de las guitarras las grabó Michel Illa [Trotsky Vengarán y Azafatas del Amor]. Hay mucho canto y rap, pero también hay cumbia, trap y hasta hardtech. Te diría que es un álbum que habla de 12 formas distintas de romperse, y cada forma me pidió su género y sus caprichos y se los di todos”, remata.