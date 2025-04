Las actrices y directoras danesas Ditte Hansen y Louise Mieritz, además de conformar una de las duplas de realizadoras más exitosas del país nórdico, han protagonizado y dirigido varias buenas producciones, como Ditte & Louise, una serie de comedia que, en el mejor estilo de Thelma y Louise, retrataba con acidez la vida de dos actrices de mediana edad y mejores amigas que luchaban contra el chovinismo y el sexismo en la industria del cine. Ahora la exitosa pareja de cineastas regresa a las plataformas, luego de la emocionante Chorus Girls (2023), con Una historia de amor en Copenhague, una adaptación de la novela Sult (que en danés significa “hambre”), de Tine Høeg. Se trata de un potente drama centrado en una pareja que enfrenta varias dificultades para tener un hijo y los conflictos que eso desata.

La protagonista es Mia (Rosalinde Mynster), una popular autora de novelas románticas que narra historias autoconfesionales a partir de su vida de soltera que le huye al compromiso y se relaciona con varones más jóvenes, con los que rápidamente fracasa. En medio de esta vorágine vincular, en la fiesta de presentación de su último libro conoce a Emil (Joachim Fjelstrup), un arqueólogo divorciado con dos hijos, mayor que ella y para nada de su estilo. Resulta que Emil es su vecino y Mia le presta nula atención (para ella es “viejo y raro”), pero accede frente a la insistencia de su amiga Gro (Sara Fanta Traore), que le arma una cita. Aunque el amor parece tener pocas probabilidades de prosperar, todo fluye naturalmente y se enamoran, ensamblan vidas y convivencia y buscan ser padres.

A partir de ahí, todo se complica: pasan los meses y ante la imposibilidad de quedar embarazada, sabiendo que Emil ya es padre, Mia empieza a sentir que es ella el problema. A la par que buscan ayuda para poder tener un bebé, la relación se va tensando intento tras intento. La angustia y los tratamientos hormonales ponen a Mia cada vez más nerviosa y combativa, parte de los efectos secundarios de la medicación, a lo que hay que sumarle que, con cada intento fallido, sus posibilidades se reducen, al igual que la cordura de la pareja. La frustración se traslada a la escritura de Mia porque no logra concentrarse y entregar el borrador de su siguiente novela, lo que aumenta su irritabilidad y sentimientos de ira.

Con emoción y crudeza, y con la sencillez que caracteriza a los nórdicos para abordar temas profundos, se relatan los altibajos de una pareja que desea tener un bebé y no puede, las culpas que afloran, la carga emocional y física sobre las mujeres que ponen el cuerpo en los tratamientos de fertilidad, la angustia de sentirse “menos mujer” por no poder quedar embarazada y la presión de la maternidad, pero también esa vergüenza masculina de no ser lo suficientemente viriles, cómo hombres y mujeres sienten diferente sus deseos de procreación, cómo afecta a la sexualidad cuando se vive desde la concepción, el persistente prejuicio y el silencio sobre la infertilidad, el aborto y el agobio de una cotidianidad atravesada por un anhelo que no llega.

Con una narrativa íntima, actuaciones sólidas y personajes cercanos que, aun en su problemática, resultan encantadores y genuinos, Una historia de amor en Copenhague explora los sinuosos caminos de las relaciones modernas, la inmediatez de los vínculos, el miedo a mostrarse vulnerable frente a alguien, el autosabotaje de huir del compromiso emocional, la sorpresa de encontrar el amor cuando menos se espera y la necesaria calma de sentir que el otro se queda, aunque todo se complica. Con honestidad real, navega por las turbulencias de las relaciones y la incertidumbre de si es suficiente el amor como sostén de todo, y expone con sensibilidad las presiones, los miedos y las inseguridades de quienes atraviesan la infertilidad y cómo esto afecta la psiquis individual, sobre todo femenina, y el vínculo de pareja.

Gracias a sus protagonistas, que logran transmitir la tumultuosa presión de los sueños incumplidos y tanto la desesperación como las muestras de esperanza, Una historia de amor en Copenhague es mucho más que una profunda historia de amor y resistencia, es un sentido relato sobre lo traumáticos y desgarradores que pueden ser los tratamientos de fertilidad fallidos y sobre el derrumbe en cámara lenta de una pareja, la fidelidad, el egoísmo de los deseos personales y la enorme capacidad de amar.