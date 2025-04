La nueva administración del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (Sodre) es presidida por un pianista y es un dato que no pasa desapercibido. Hay que remontarse muchos gobiernos atrás para encontrar un músico dentro del Consejo Directivo de la constitución.

Su oficina está situada en el séptimo piso del Auditorio Nacional Adela Reta. Un estrecho corredor desemboca en su escritorio, adonde le arriman un expediente para firmar. Luego de estampar la rúbrica, comenta: “Me llevo muy mal con la burocracia. Creo que se pierde mucho tiempo con trámites que entiendo son necesarios, pero tenemos que buscar la manera, dentro de la corrección administrativa y dentro de la legalidad, para agilizar las cosas. Me pongo un poco furioso a veces cuando las cosas no salen con la velocidad o con la premura que yo entiendo que necesitan”.

Pérez Aquino es talense, aunque desde su retorno de Europa ha echado raíces en Atlántida. En su pueblo natal fue una monja, sor Inés Zunino, de las Hermanas Capuchinas, quien le enseñó sus primeros conocimientos musicales. Primero fue un acordeón y luego, a raíz de una fractura en una de sus piernas, pasó al piano. “Había como ocho o diez pianos en ese lugar, y las monjas enseñaban música a todo el pueblo. Yo recuerdo que en casi todas las casas de Tala había un piano y mucha gente estudiaba música. Había muchas agrupaciones corales y una banda que tocaba todos los domingos en la plaza”.

Su familia tenía una panadería y quería que él continuara en el negocio. Su padre no veía con buenos ojos que dedicara tanto tiempo al estudio del instrumento de teclas. Mucho menos que lo eligiera como profesión. “No recuerdo que mi familia haya ido a mis conciertos”, señala. No obstante, continuó sus estudios en Montevideo, luego ganó una beca para viajar a Polonia donde tomó clases, residió varios años en Italia y, junto al piano, se eligieron mutuamente para transitar la vida.

El Sodre en el territorio

Los recuerdos de Tala llevan la charla hacia una de las principales políticas que Pérez Aquino buscará implementar desde un organismo que tiene a su cargo a más de 700 funcionarios y a los elencos estables del ballet nacional, los coros nacional y juvenil, las orquestas sinfónica y juvenil, y el conjunto nacional de música de cámara.

“Uno de los principales ejes de esta gestión va a ser la descentralización, abarcar la territorialidad de forma íntegra”, subraya el músico. “Me he propuesto, en la medida de lo posible, llevar las producciones integrales, viajar con los elencos completos y llegar a todos los rincones del país. Es fundamental”. Sin embargo, aclara que la iniciativa muchas veces queda sujeta a las condiciones logísticas con las que cuentan los departamentos: “No todas las salas del interior tienen las dimensiones para realizar el montaje de una obra como fue concebida. El otro eje que va muy enganchado con este es la accesibilidad”.

En ese sentido, el Sodre desarrollará a partir del 2026 –es decir, cuando tenga un diseño de presupuesto concebido por el gobierno actual– un programa similar al llevado adelante desde 2010 por el teatro Solís, denominado “Un pueblo al Solís”. “Quizás generemos convenios con AFE o empresas de ómnibus, para que mucha gente pueda venir a ver los espectáculos en los lugares para donde fueron pensados”, aventura Pérez Aquino.

A su vuelta de Italia, por el año 1998, proyectó y desarrolló el Conservatorio Departamental de Música de Canelones, que se convirtió en un centro de referencia por su calidad pedagógica; muchos estudiantes que pasaron por allí continuaron su carrera en Europa. Luego de esa experiencia, la última administración de Yamandú Orsi al frente del gobierno canario lo convocó para asumir la Dirección Artística del departamento, una tarea que parece tener bastantes puntos de contacto con la actual, ya que en su órbita se encontraban el Conservatorio Departamental de Música, la Banda Departamental de Tala, la Orquesta Departamental de Canelones, el Coro Departamental y los talleres de formación cultural; como un Sodre, pero a menor escala. También, a través de esa designación, pasó a ser una de las personas de confianza del actual presidente Yamandú Orsi.

“Con Yamandú tengo un vínculo muy lindo, muy familiar. Somos amigos”, dice. Cuando Pérez Aquino ingresó en la Intendencia de Canelones, Orsi se desempeñaba como secretario general de Marcos Carámbula, y ese lazo se fue afianzando en los dos gobiernos departamentales que encabezó el actual presidente de la República. “Él es un tipo que le gusta mucho la cultura, el arte. Siempre se interesaba, y caía al Conservatorio frecuentemente a charlar”.

En 2022, Orsi lo llamó y le dijo que estaba con el auto afuera de su casa, que saliera. “¿Quién era yo para negarme?”, me dice entre risas. Lo cierto es que esa llamada derivó en un reconocimiento al ilustre músico en la plaza de Tala. “Yamandú me hizo una especie de emboscada emocional, porque a partir de allí me pude reconciliar con mi pueblo. Fue muy sanador para mí. Entré de un modo y salí de otro de ahí, de ese lugar”, recuerda.

Si bien fue el ministro José Carlos Mahía quien lo llamó oficialmente para ofrecerle el cargo de presidente del Sodre, la idea la fueron redondeando con el propio Orsi durante la campaña. “Él me preguntaba mucho. Intercambiábamos mucho sobre cultura. La cultura en las charlas con Yamandú es frecuente. Allí pasan espectáculos, libros, músicos y películas. Y un día consideró que podía hacer un buen papel desde aquí”, explica.

Salud financiera comprometida

Pérez Aquino es contundente al describir cómo dejó la administración anterior a la institución: “Nos encontramos con una situación, desde el punto de vista financiero, comprometida, que la estamos evaluando. Prefiero presentársela primero a las autoridades y al equipo económico antes que darla a conocer públicamente, pero hemos tenido que revisar algunas cosas de la programación de este año, que serán reprogramadas para temporadas futuras. Es decir, tuvimos que rever algunos espectáculos de la temporada 2025. Estamos haciendo aún un estudio muy minucioso de la salud financiera de cada área”, aclara.

El nuevo directorio y el equipo económico del organismo se encuentran desarrollando el presupuesto quinquenal, pero los números de los primeros balances determinaron algunas decisiones drásticas en el corto plazo: “Tuvimos que recortar gastos, dice Pérez Aquino, y por lo tanto algunas producciones se bajaron. Cuando nosotros asumimos, nos reunimos con cada responsable de área, del ballet, la orquesta, el conjunto de cámara, etcétera, y manifestamos la situación y la necesidad de rever algunas propuestas que estaban en marcha, sobre todo por una cuestión de optimización de recursos financieros. Fue muy bien aceptado por todos. Realmente se entendió perfectamente la situación”, afirma.