Este miércoles, convocados por la oposición, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y la directora de la Biblioteca Nacional (BN), Rocío Schiappapietra, concurrieron a la comisión en esa materia de la Cámara de Diputados para explicar los fundamentos del cierre al público de la institución, que fue adjudicada a una “crisis multidimensional” y a problemas edilicios.

En una rueda de prensa tras la sesión de la comisión, Mahía reiteró que el cierre de la BN es parcial y “muy acotado al público general no agendado”, pero aseguró que “la enorme mayoría” de los servicios habituales para el público agendado –como investigadores, editoriales e imprentas– “se cumple de forma ininterrumpida”, incluso desde el anuncio del cierre, el 26 de mayo.

El País informó el martes que la BN había habilitado el acceso al público general, aunque con agenda previa y siempre que los horarios no estén ocupados por investigadores. De esta forma, se buscó facilitar el acceso a investigadores que no poseían carnets que los habilitaran a ingresar tras el cierre parcial.

Además, el ministro adelantó una serie de medidas destinadas a resolver aspectos edilicios. Anunció “la búsqueda de un acuerdo” con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, “para brindar apoyo desde el punto de vista técnico y archivológico”.

Mahía señaló también que se están “dando pasos para solucionar el tema de los funcionarios” y explicó que no existe una lista de prelación para cubrir vacantes en la BN, ya que “no hubo más llamados desde 2019”, lo que se suma a una medida del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou que “estableció el corte del tres por uno en la reposición de funcionarios públicos”, por el cual ingresaba un empleado por cada tres que se retiraban. A la falta de llamados y al recorte en los ingresos hay que sumar la finalización del convenio con la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar, agregó.

El ministro dijo que se tomó la decisión de “ir buscando soluciones” que permitan, “en el más corto plazo posible”, reabrir la BN al “mínimo margen de personas que la utilizan” y que ahora “no asisten”. En ese sentido, anunció que en el último trimestre del año se volvería a una situación normal, “pero con mejoras”. Entre ellas, se habilitará una sala de lectura infantil que fue cerrada hace cinco años y se retomarán las visitas con escolares, pero con protocolo previo.

“El piso que tenía problemas, las puertas de emergencia que estaban bloqueadas, el estado del acervo cultural, el estado del mantenimiento de las colecciones que había, y la falta de funcionarios”, aseveró Mahía, “no empezaron el 1º de marzo”, sino que “vienen de un largo período que a nosotros nos tocó administrar ahora”. Afirmó que “si no se hacían estos cambios, iba a ser mucho peor”, porque el acervo de la BN corría riesgo.

“Nosotros podíamos haber tomado una opción muy cómoda: seguir de largo el 26 de mayo, decir tales o cuales actividades, y nadie se enteraba del estado de situación en el que estaba la biblioteca pública, y capaz que nadie reparaba en las cosas que hay que hacer”, sostuvo Mahía. “La pregunta que nos tenemos que hacer, como país, es cómo llegamos a este estado de situación”, planteó.

A largo plazo, el Poder Ejecutivo va a “buscar un mecanismo para hacer un llamado y que con un grupo de trabajo se empiece a recibir ideas y propuestas” que apunten, entre otras cosas, a mejorar la “usabilidad” del espacio de la biblioteca, dijo. “Creemos que tenemos que empezar a elaborar de fondo un proyecto que tenga aspectos vinculados a la innovación, al conocimiento, a la cultura y al mantenimiento del acervo cultural en Uruguay. Eso no se ha hecho en décadas”, señaló Mahía.

“Nos quedó gusto a poco”, sostuvo el diputado nacionalista Fermín Farinha

El presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el diputado frenteamplista Agustín Mazzini, dijo a la diaria que el ministro transmitió que la BN está “trabajando al máximo de sus posibilidades actuales en las condiciones en que está” y que, en ese contexto, “todas las decisiones que se tomaron fueron en pos de maximizar la atención al público”. La exposición de Mahía tuvo tres componentes, explicó Mazzini: “Contarnos cuál era la situación actual con la que se cerró la Biblioteca, contarnos el plan de acción a corto, mediano y largo plazo y decirnos una fecha de reapertura de la Biblioteca Nacional”.

En cambio, las palabras del ministro no convencieron a diputados de la oposición. “Nos quedó gusto a poco en cuanto a la explicación”, dijo a este medio el diputado nacionalista Fermín Farinha, vicepresidente de la comisión. Consideró que la medida de cierre no fue justificada y “no se aportó en comisión documentos que permitieran confirmar” las fundamentaciones de las autoridades. “No hay un peritaje, no hay un diagnóstico, no hay formalmente, documentalmente, algo que determine tomar esta decisión”, aseveró Farinha, quien apuntó, además, a “contradicciones” con las acciones previas al cierre tomadas por la exdirectora interina de la BN, Julia Demasi. El diputado hizo referencia a una jornada académica organizada por la institución y la Asociación de Profesores de Literatura el 25 de abril, en homenaje a Mauricio Rosencof. “No es lógico invitar a participar en la biblioteca cuando, por otro lado, se dice que hay un riesgo edilicio que genera la necesidad de que no se concurra”, sostuvo.

En cuanto a los recursos humanos, el diputado frenteamplista dijo que “quedó implícito” que la política “del tres por uno” se va a rever y “se va a oxigenar a la Biblioteca Nacional con nuevos funcionarios”. Para Farinha, es parte de “los desafíos de la gestión” y, “si hay políticas anteriores que entienden que perjudican el normal funcionamiento, tendrán que disponer de los mecanismos, siendo gobierno, para poder contrarrestarlos”. “Lo que no puede suceder es que la Biblioteca Nacional deje de prestar su cometido sustantivo, deje de funcionar”, agregó.

Por otro lado, Mazzini señaló que se planteó una política estratégica de largo plazo para traer a la BN al “siglo XXI” y que “vuelva a ser un espacio donde el conocimiento se comparte y se democratice”, en el entendido de que ahora “no estaría cumpliendo a cabalidad” su cometido de “difusión y democratización de la cultura nacional”. Por su parte, Farinha consideró que “se habló mucho más de la visión de futuro, de una línea de trabajo orientada a una biblioteca diferente que genere otro tipo de experiencia a quienes la visiten”. En ese sentido, aseguró, “todos abonamos esa postura de avanzar en mejoras o incorporar todo lo que suponga un progreso, elevando justamente la mirada para que ese espacio tenga una mayor afluencia de público”.