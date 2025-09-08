El comité seleccionador de la Agencia de Cine y Audiovisual del Uruguay dio a conocer cuáles serán las películas que representarán al país en las competencias por el premio Oscar, que entrega la Academia de Hollywood, y los premios Goya del cine español. Agarrame fuerte, de Ana Guevara y Leticia Jorge, buscará estar entre las nominadas como Mejor película internacional en los Premios Oscar 2026, mientras que Perros, debut de Gerardo Minutti, intentará meterse entre las candidatas a Mejor película iberoamericana para la 40ª edición de los Premios Goya.

Será la última ocasión en que el Comité Seleccionador se encargue de esta tarea, ya que próximamente lo hará la flamante Academia de Cine de Uruguay. El comité está integrado por representantes de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Audiovisual del Uruguay, Directores, Directoras y Guionistas del Uruguay, Gremiocine, la Sociedad Uruguaya de Actores, la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay y el colectivo Posproductores.

Agarrame fuerte se exhibió en 2024, en tanto la película de Minutti, periodista y gestor cultural, se estrenará el 25 de setiembre. De acuerdo con el adelanto, Perros –una producción de Cimarrón Films– es un drama protagonizado por la familia Saldaña. Sus integrantes “tienen nuevas tareas para el verano: cuidar el perro y la casa de los Pernas, sus vecinos. La casa es un pequeño lujo que provoca la envidia del barrio, y los Saldaña, abusando de sus deberes de caseros improvisados, vivirán sus propias vacaciones en ella. La desaparición inesperada del perro será el disparador para un enfrentamiento violento, miserable y psicológico entre ambas familias”.

Perros.

El elenco de Perros está encabezado por Néstor Guzzini, Marcelo Subiotto, María Elena Pérez, Noelia Campo, Roberto Suárez, Catalina Arrillaga, Manuel Tate y Soledad Pelayo.