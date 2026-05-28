Pablo Chamaco Abdala asume el lunes como director de TV Ciudad

La Intendencia de Montevideo comunicó en su sitio oficial que Pablo Abdala Richero, conocido como Chamaco, asumirá la dirección de TV Ciudad el lunes 1° de junio. En conversación con la diaria, Abdala dijo estar “muy contento” por la designación, aunque por el momento no dará más declaraciones.

El comunicado oficial describe al recién llegado como “director audiovisual, realizador y director de fotografía”, que “cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la creación y producción audiovisual”. Abdala también fue baterista de No Te Va Gustar hasta 2006, aunque se reencontró con la banda en diciembre de 2024, cuando el grupo celebró sus tres décadas.

“Su trabajo dará continuidad al trabajo desarrollado por José María Ciganda, a quien agradecemos especialmente el compromiso y la dedicación al frente de TV Ciudad durante este período”, agregó el texto.

El 14 de abril, Ciganda había enviado un correo electrónico a los trabajadores del canal municipal informando que había presentado renuncia a la dirección. “Continuaré en funciones hasta que el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo designe a la persona sucesora”, escribió en ese momento. “Esta renuncia está motivada por motivos de salud”. “Muchas gracias a quienes en este tiempo acompañaron el trabajo por una mejor televisión pública para la ciudad”, finalizaba el texto.

La designación de Ciganda se había dado a conocer en julio de 2025, unos meses después de que Alejandra Casablanca renunciara al cargo para pasar a desempeñarse como directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

El momento más tenso de su gestión ocurrió en noviembre, luego de que se difundieran cambios para la programación 2026 del canal y se especulara con que obedecían al “ordenamiento financiero” anunciado por el intendente Mario Bergara luego de su asunción.

Desde la intendencia aseguraron a la diaria que esas transformaciones impulsadas por Ciganda no se vinculaban a recortes o medidas de optimización, sino que respondían a la finalización de una temporada.