El martes por la noche los trabajadores de TV Ciudad recibieron un correo electrónico en el que el director del canal, José María Ciganda, anunciaba su renuncia al cargo. “Por este medio les informo que he presentado renuncia a la dirección de TV Ciudad. Continuaré en funciones hasta que el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM) designe a la persona sucesora”, decía la comunicación, según consignó Búsqueda.

“Esta renuncia está motivada por motivos de salud”, agregó el realizador que ya había estado en el cargo en 2001-2002 y luego asumió en julio de 2025. En esta nueva etapa, Ciganda ya había solicitado licencia médica a comienzos de 2026. “Muchas gracias a quienes en este tiempo acompañaron el trabajo por una mejor televisión pública para la ciudad”, finalizaba.

Desde la IM confirmaron a la diaria los motivos de la renuncia y remarcaron la buena relación con autoridades y trabajadores. Al mismo tiempo señalaron que se mantendrá lo proyectado por Ciganda en el canal.

Mientras tanto, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) esperará a tener reuniones con representantes del canal luego de su asamblea general, que estaba prevista para este miércoles.

Administración Ciganda

La designación de Ciganda se dio a conocer en julio del año pasado. La directora anterior, Alejandra Casablanca, había renunciado a fines de febrero de 2025 para pasar a desempeñarse como directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

El momento más tenso de la gestión de Ciganda había ocurrido en noviembre de 2025, luego de que se difundieran en los medios los cambios para la programación 2026 del canal, que incluían el fin del ciclo de programas como La letra chica.

Si bien se especuló con que estos cambios obedecían al “ordenamiento financiero” anunciado por el intendente Mario Bergara luego de su asunción en junio de 2026, desde la intendencia habían asegurado a la diaria que las transformaciones impulsadas por Ciganda no estaban vinculadas a recortes o medidas de optimización, sino que respondían a la finalización de una temporada.

Fuentes de la IM también explicaron que, como parte del proceso de una nueva dirección, algunas emisiones darían sus ciclos por cumplidos y algunos contratos no serían renovados. Al mismo tiempo señalaron que las reuniones entre Ciganda y los trabajadores se dieron “cara a cara”, en un ámbito de “sinceridad y apertura”.