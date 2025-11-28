Mientras aguardan una reunión con las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM), los trabajadores de TV Ciudad están en alerta por los cambios en la programación de 2026 que trascendieron en varios medios, según supo la diaria.

Entre esas transformaciones está el fin de la emisión en vivo los domingos, que incluía una salida del informativo MVD Noticias, la cancelación del ciclo La letra chica, iniciado en 2020, y la suspensión de las emisones exclusivas para streaming.

Además, no serían renovados cerca de 30 contratos laborales iniciados durante la administración anterior de la IM, encabezada por la hoy vicepresidenta Carolina Cosse.

Las medidas serían parte del plan de “ordenamiento financiero” que el intendente Mario Bergara anunció tras tomar contacto con la situación fiscal de la IM luego de su asunción en julio.

La sintonía con el plan de austeridad y la necesidad de renovar la programación son objetivos de las nuevas autoridades de TV Ciudad. Desde julio, José María Ciganda ocupa la dirección del canal departamental y Mathías da Silva es el jefe de informativos.

La administración de Bergara planea presentar su proyecto de presupuesto en enero.