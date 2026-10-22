Se entregaron los primeros Premios Graffiti de 2026

El resto de los galardones se dará a conocer en la ceremonia doble de la sala Zitarrosa, el 4 y 5 de noviembre.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

22 de octubre de 2026 - 1 minuto de lectura

El miércoles por la noche se realizó en el teatro Macció de San José la ceremonia de lanzamiento de una nueva edición de los Premios Graffiti, que reconocen lo mejor de la música nacional en numerosas categorías. Se trata de la primera de tres instancias para dar a conocer a los ganadores, por lo que la ceremonia de lanzamiento incluye su porción de premios entregados.

Antes de darse a conocer los resultados actuaron la Rueda Maragata junto con La Misma Cuadra, y posteriormente lo hicieron Copla Alta, Martín Piña y Toto Riva, Soledad Ramírez, Yuli Urse, Pólvora en Chimangos y Lázaro Cócaro.

Primeros ganadores de los Graffiti 2026

Mejor libro sobre música uruguaya - Hugo Fattoruso. Música en las manos, Daniel Colino (Planeta)

Mejor edición especial - Zitarrosa 4, Alfredo Zitarrosa (Bizarro)

Mejor álbum en vivo - El asado 2025. Tiremos unos recuerdos, Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli (Bizarro)

Mejor video de larga duración - Candombe (en vivo, teatro Solís), Julieta Rada (independiente)

Mejor videoclip en vivo - “Just be good to me”, Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin y Matías Rada (MMG)

Mejor videoclip - “Sueño”, La Triple Nelson (MMG)

Mejor álbum de inspiración religiosa - Sigues siendo Dios, Banda Elyón (PM Music)

Mejor álbum de música infantil - Pasear cantando, Letu Ruibal (independiente)

Mejor álbum de música instrumental - Postales del éter, Fede Graña (Bizarro)

Mejor álbum de folclore - Amor de contrabando, Juan José de Mello (Sondor)

Mejor álbum de tango - Querencia, Fernando López y Enzo Fernández (Uruguay Musical)

Mejor álbum de candombe fusión - A puro candombe, Eduardo da Luz (independiente)

Mejor álbum de música popular y canción urbana - Milonga de Quirón, Garo (Bizarro)

Mejor álbum de música electrónica - Estribillos pop, Eros White (ALGORRRITMO Music)

Mejor álbum de metal y hard rock - Reina de espadas, Nameless (Uruguay Musical)

Mejor álbum de pop alternativo - Caminar, Diego Drexler (Wannaclap Records)

Además, se entregó un Graffiti institucional a la Intendencia de San José “por su aporte a la cultura musical con la creación de un espacio dedicado a la música de cámara en la sala Eduardo Carbajal del teatro Macció”.

Lo que sigue

Los demás reconocimientos se repartirán entre el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, en las dos mitades de la XXIV Ceremonia de Entrega de los Premios Graffiti. El 4, a partir de las 20.30, en la sala Zitarrosa, además de los galardones, se presentarán Luana, BONI, La Revulsiva, Gavilán, Paul Higgs y Eros White. Al otro día, a la misma hora y en el mismo lugar, la entrega incluirá las actuaciones en vivo de Garo, El Asado, Agustina Giovio, Modo Carrera y la española Ana Rodrigo.

La organización ya habilitó la página web para que el público vote en dos categorías ya tradicionales: tema popular del año y premio Omar Gutiérrez al artista del año. Puede hacerse en premiosgraffiti.com.uy