Premios Graffiti 2026: Garo, Luana, Nasser, Niña Lobo y La Triple Nelson entre los más nominados

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Los premios que reconocen a lo mejor de la música uruguaya en múltiples categorías dieron a conocer a todos los nominados. Como viene ocurriendo en los últimos años, habrá tres ceremonias en las que se irán revelando los artistas y obras ganadores: la primera será el 21 de octubre en el teatro Macció, en San José, a modo de lanzamiento, mientras que el 4 y el 5 de noviembre en la sala Zitarrosa se entregará el resto de los premios.

Varios nombres se repiten en las categorías más importantes del año, que incluyen la de mejor álbum y mejor tema. Entre ellos se destacan GARO con Milonga de Quirón, Luana y su álbum Icónica, Mundo milonga, de Jorge Nasser, Niña Lobo y Montevideo despierta, y La Triple Nelson con De amor, de locura y de guerra. Además, aparecen nominados diferentes temas de cada uno de sus álbumes y colaboraciones con otros artistas.

Primera tanda de premiaciones

La entrega de premios comenzará el miércoles 21 de octubre en la ceremonia de lanzamiento en el teatro Macció de San José.

Mejor libro sobre música uruguaya

Un hombre curioso, de Tüssi Dematteis (Estuario)

El Peyote Asesino, de Pablo Izmirlian (Estuario)

Hugo Fattoruso, música en las manos, de Daniel Colino (Planeta)

Pueblo chico, infierno grande, de Fernando Peláez (Estuario Editora)

Que no quede en el tintero, de Mauricio Rodríguez (Planeta)

Jorge Nasser (archivo, mayo de 2025). Foto: Alessandro Maradei

Mejor edición especial

Inéditas, de Diane Denoir y Eduardo Mateo (Little Butterfly Records)

Noche africana, de Alejandro Ferradás (Bizarro)

Placeres del sadomusiquismo, de La Tabaré Riverock Banda (Ayuí)

Radio Babilonia, de Traidores (Little Butterfly Records)

Zitarrosa 4, de Alfredo Zitarrosa (Bizarro)

Mejor álbum en vivo

Acústico - Teatro Solís, 2012 (en vivo), de Los Traidores (Bizarro)

Candombe (en vivo - Teatro Solis), de Julieta Rada (independiente)

Dulces pecadoras, de Ana Prada, Samantha Navarro & La Dulce (Bizarro)

El Asado 2025 - Tiremos unos recuerdos, de Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli (Bizarro)

En vivo - Teatro Solís Montevideo, de Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso (MMG)

Mejor video de larga duración

El Asado 2025 - Tiremos unos recuerdos, de Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli (Bizarro)

- Candombe (en vivo - Teatro Solis), de Julieta Rada (independiente)

- Celebration, de Martes on Fire / Francisco Fattoruso (MMG)

- Darnauchans bajo la noche, de Eduardo Darnauchans (Archivo Darnauchans)

- El vuelo (en vivo), de Laura Canoura (MMG)

Mejor videoclip en vivo

“Aroma a sal”, de Vicky Ripa ft. Fede Lima (Bizarro)

“Biromes y servilletas”, de Laura Canoura / Leo Maslíah (MMG)

“Desconfio”, de El Asado (Bizarro)

“Just be good to me”, de Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin y Matías Rada (MMG)

“Sigue siendo rocanrol”, de Alejandra Wolff & Tabaré Rivero (Bizarro)

Mejor videoclip

“Bye bye bye amor”, de Diego Drexler ft. Ana Prada (Wannaclap Records)

“Montevideo despierta”, de Niña Lobo (independiente)

“Delirio en el tiempo”, de Fer O-Smith (independiente)

“Sueño”, de La Triple Nelson (MMG)

“Un amor así”, de Florencia Núñez (Altafonte)

Luana (archivo, diciembre de 2025). Foto: Inés Guimaraens

Mejor álbum de inspiración religiosa

Amor verdadero, de Lucho Ferrés (Sondor)

Colección adoración, de Diego Reynolds (Ludibarro)

Escrito está, de Lourdes Verónica RS (Ludibarro)

Incomparable, de Flavia Guash (PM Music)

Sigues siendo Dios, de Banda Elyón (PM Music)

Mejor álbum de música infantil

Casa Faro (inventario de canciones y otras fosforescencias), de Sebastián Rivero (El Mago de Hojalata)

Con los pies en la tierra, de Rim Pum Pam (independiente)

La ciudad que sueña, de Luciano Supervielle (Little Butterfly Records)

Pasear cantando, de Letu Ruibal (independiente)

Supervoz, de Supervoz (independiente)

Mejor álbum de música instrumental

Entrelazados, de Washington Luzardo & Martín Luzardo (Sondor)

Ilusión de mi vida, de Cuarteto Yaguareté (La Huella)

Postales del éter, de Fede Graña (Bizarro)

Surin, de Juan Ibarra y Ramiro Zayas (Little Butterfly Records)

Tres otoños, de Makoto Shishio (Aceituna Brava)

Mejor álbum de folclore

Amor de contrabando, de Juan José de Mello (Sondor)

Criollismos, de Dúo Matina (independiente)

Criollo, de Tallo (independiente)

La vida cotidiana, de Numa Moraes (MMG)

Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega, de Maia Castro (Bizarro)

Mejor álbum de tango

Fauna tanguera, de Lázaro Cócaro (Acqua Records)

Mar adentro, de La Mufa (MMG)

Querencia, de Fernando López y Enzo Fernández (Uruguay Musical)

Tango animal, de Batimento Dúo (Uruguay Musical)

Testamento tanguero, de Hagopian-Irigoyen-Arenas (Perro Andaluz)

Mejor álbum de candombe fusión

A puro candombe, de Eduardo da Luz (independiente)

Desempoderando las cabras, de Juan Mariño (Pata Chueca)

Holograma, de Nacho Mateu (independiente)

Manos, de The Rada’s Old Boys (Little Butterfly Records)

Mirando, de La Banda Flotante (independiente)

Mejor álbum de música popular y canción urbana

A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno (Bizarro)

La mariposa monarca, de Laura Canoura (MMG)

La ruta de la seda, de Nicolás Ibarburu (Little Butterfly Records)

Milonga de Quirón, de GARO (Bizarro)

Mundo milonga, de Jorge Nasser (MMG)

Mejor álbum de música electrónica

Balneario, de Par (independiente)

Estribillos pop, de Eros White (Algorrritmo Music)

La comedia recién empieza, de Max Tejera (la banda del V.I.P)

Raíces del tambor, de Deibys Márquez (DM Records)

The Parque Rodó Tapes, de Ian Lampel (Ósmosis Records)

Mejor álbum de metal y hard rock

Ciclos, de Fuego (independiente)

Desde las cenizas, de Efímera (independiente)

Liminal Space, de Regina (independiente)

Reina de espadas, de Nameless (Uruguay Musical)

VHS, de VHS (independiente)

Mejor álbum de pop alternativo

Caminar, de Diego Drexler (Wannaclap Records)

La mañana del incendio, de Buceo Invisible (Bizarro)

No hay nadie, de Fede Graña (Bizarro)

Vigilia, de Ino Guridi (Little Butterfly Records)

Metanlé, de Ninguna Higuera (Bisiesto)

Fernando Pintos, Christian Cary y Rafael Ugo, integrantes de La Triple Nelson. Foto: Alessandro Maradei

Segunda tanda de premiaciones

La siguiente tanda de premios tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre en la sala Zitarrosa, en la primera parte de la XXIV ceremonia de entrega de los Premios Graffiti.

Mejor álbum de hip hop

Barras sobre barras / Bars on bars, de Hurakán Martínez (independiente)

Doce golpes, de Clipper (MMG)

La llave, de Eli Almic (independiente)

Números rojos, de Gavo (Pure Class Music)

Postal interna, de Avr (independiente)

Mejor álbum tropical

2025, de Uri (MMG)

Directamente desde el tanque, de La Nueva Escuela (MMG)

La gente se vuelve loca, de Sonido Caracol (MMG)

Vidas pasadas, de Enzo y la Sub 21 (MMG)

Yo sé bien quién soy, de Américo Young (MMG)

Mejor álbum de pop

Avant première, de Boni (Bizarro)

Icónica, de Luana (MMG)

Mejor así, de Cossi (independiente)

Menguar, de Milonga Indie (MMG)

No se cansen de buscar, de Diego Matturro (Bizarro)

Mejor álbum de rock

De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson (MMG)

Epístolas para un destinatario ausente, de Graffolitas (Little Butterfly Records)

La teoría de las puertas, de La Marmita (MMG)

Montevideo despierta, de Niña Lobo (independiente)

Rumores chinos, de Erika Chuwoki (independiente)

Mejor single de música electrónica

“4 AM (Last Dance Remix)”, de Gia Love (independiente)

“Dinero”, de Eros White (Algorrritmo Music)

“Lluvias Remix”, de Pamela Román (independiente)

“Maldición”, de Fernando Picón y Caio Martínez ft. Pablo Silvera (Bizarro)

“Río prendido Remix”, de Lucía Severino (Bizarro)

Mejor single de música urbana

“Del otro lado”, de latejapride (Bizarro)

“Dime”, de La Nueva Escuela, Elías Glz (MMG)

“Distante”, de Zanto (MMG)

“Fuck hhh freestyle”, de Hurakán Martínez (independiente)

“Hablan por hablar”, de El KB - Kung Fú (Bizarro)

Mejor single de trap

“5 meses”, de Frijo (MMG)

“Cada día +”, de KNAK (Dale Play Records)

“Cositas”, de Sarah (MMG/Acid)

“Cuenco”, de Eli Almic (independiente)

“Hit the KWN”, de Malapraxxis (Gaceta)

Mejor single de reguetón

“Hacerte mía”, de El Super Hobby (Rola Music)

“MVD”, de Uri, Agus Padilla, La Deskarga, Jotapé (MMG/Acid)

“Pon de tu parte”, de La Nueva Escuela (MMG)

“Voilà”, de Eli Almic (independiente)

“Yo te he visto pasar”, de El Reja (MMG)

Mejor canción tropical

“Fue mentira”, de Sole Ramírez (Bizarro)

“Si te pillara”, de La Dosis, La Nueva Escuela (MMG)

“Siento el calor”, de Luana (MMG)

“Volvió el verano (remix)”, de El Reja, Márama, El Villano (MMG)

“Yo y tú”, de La Deskarga (MMG)

Mejor canción de plena

“A la hora que me llamen”, de Américo Young / Martín Quiroga (MMG)

“Blin Blin”, de La Deskarga (MMG)

“Cuando se baila la plena”, de Luana (MMG)

“Los mayores”, de La Nueva Escuela (MMG)

“Tú vas sin”, de La Revulsiva (MMG)

Mejor canción de música popular uruguaya

“1880”, de La Marmita, Larbanois & Carrero (MMG)

“Aún no morí”, de Sofía Álvez ft. Isabel Lenoir (Bisiesto)

“El suncho”, de Ninguna Higuera (Bisiesto)

“Llevo el viento del sur”, de GARO ft. Sebastián Teysera (Bizarro)

“Se vive se aprende”, de Diego González (Bizarro)

Mejor single de pop

“Enero”, de Diego Matturro (Bizarro)

“Complicada”, de Bárbara Jorcin (Bizarro)

“Nuevos trajes”, de Ino Guridi (Little Butterfly Records)

“Perder algo de tiempo”, de Alfonsina ft. Paulinho Moska (Bizarro)

“Tu falta de querer”, de El Reja, Agus Giovio (MMG)

Mejor single de rock

“Dillom, Paco y Rosalía”, de Astroboy (Little Butterfly Records)

“Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler ft. Jorge Nasser (Wannaclap Records)

“Expreso”, de GARO (Bizarro)

“Montevideo despierta”, de Niña Lobo (independiente)

“Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson, Mario Carrero (MMG)

Fernando Pintos, Christian Cary y Rafael Ugo, integrantes de La Triple Nelson. Foto: Alessandro Maradei

Tercera tanda de premiaciones

Los últimos premios se entregarán el jueves 5 de noviembre en la sala Zitarrosa, en la segunda y última parte de la XXIV ceremonia de entrega de los Premios Graffiti.

Álbum del año

Productor/a del año

Alejandro Vázquez, De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson (MMG)

Garo y Santiago Peralta, Milonga de Quirón, de GARO (Bizarro)

Diego Matturro, Tato Cabrera y Rodridi, No se cansen de buscar, de Diego Matturro (Bizarro)

Nicolás Ibarburu, La ruta de la seda, de Nicolás Ibarburu (Little Butterfly Records)

Mateo Moreno y Aníbal Buonarcorso, A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno (Bizarro)

Compositor/a del año

Camila Rodríguez, Camila Bustillo, Andrea Pérez, Isabel Palomeque, Montevideo despierta, de Niña Lobo (independiente)

Christian Cary y Paco Pintos, De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson (MMG)

Diego Presa y Guillermo Wood, La mañana del incendio, de Buceo Invisible (Bizarro)

Garo Arakelian, Milonga de Quirón, de GARO (Bizarro)

Mateo Moreno, A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno (Bizarro)

Solista masculino del año

Diego Drexler, Caminar (Wannaclap Records)

Diego Matturro, No se cansen de buscar (Bizarro)

GARO, Milonga de Quirón (Bizarro)

Jorge Nasser, Mundo milonga (MMG)

Nicolás Ibarburu, La ruta de la seda (Little Butterfly Records)

Solista femenina del año

Eli Almic, La llave (independiente)

Ino Guridi, Vigilia (Little Butterfly Records)

Luana, Icónica (MMG)

Laura Canoura, La mariposa monarca (MMG)

Maia Castro, Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega (Bizarro)

Banda del año

Buceo Invisible, La mañana del incendio (Bizarro)

La Nueva Escuela, Directamente desde el tanque (MMG)

La Triple Nelson, De amor, de locura y de guerra (MMG)

Niña Lobo, Montevideo despierta (independiente)

Ninguna Higuera, Metanlé (Bisiesto)

Mejor artista nuevo

Aldana, Metanoia (Bizarro)

Boni, Avant première (Bizarro)

Daniel Mella, Notas de voz (independiente)

Fio Cerrone, Una mujer (independiente)

Guadalupe Calzada, Abrir (Bizarro)

Julia Lunar, Nostalgia digital (Little Butterfly Records)

Maxi Obes, Vampira (independiente)

Modo Carrera, Modo Carrera (independiente)

Verluz, Resonante (independiente)

Volvieron las Carteras, Raspando la olla (independiente)

Mejor EP

Acuerdos asimétricos, de Riki Musso (independiente)

Capricho, de Diego Gonzalez (Bizarro)

Siempre podés volver en vivo, de Socio (Bizarro)

Ver para creer, de Astroboy (Little Butterfly Records)

Viejas novedades, de Eduardo Darnauchans (Ayuí)

Tema del año