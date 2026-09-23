“Para que sientan la magia y el sonido de la selva”: Los Mirlos, pioneros de la cumbia psicodélica, llegan a Montevideo

La historia de Los Mirlos comenzó en 1973 en Moyobamba, el corazón de la Amazonia peruana. Desde allí, Jorge Rodríguez Grández –líder y director musical– y sus músicos construyeron una versión de la cumbia atravesada por guitarras eléctricas, psicodelia y melodías que buscaban trasladar el paisaje de la selva a los oídos de sus escuchas.

La cumbia había llegado a Perú desde Colombia en la década de 1960 y en la Amazonia encontró una identidad propia, dando lugar a lo que luego se conocería como cumbia amazónica o cumbia psicodélica. “Hemos plasmado nuestros sonidos exóticos, amazónicos, de nuestra selva, en guitarras que se escuchan como el trinar de las aves”, explica Rodríguez Grández a la diaria.

Ese “canto de los mirlos” terminó viajando mucho más lejos de lo que podían imaginar en los comienzos de la banda. Más de cinco décadas después, Los Mirlos están atravesando uno de los momentos más intensos de su historia: en 2025 se convirtieron en la primera banda peruana en tocar en el festival estadounidense Coachella y este año publicaron The World Meets Los Mirlos, un álbum de 12 canciones realizado junto con artistas de distintas partes del mundo, como Juanes, Bomba Estéreo, Los Bunkers y Monsieur Periné.

Para Rodríguez Grández, el atractivo está en romper fronteras y barreras generacionales. “Cada artista que es conocido en su nación hace colaboraciones con nosotros, y cada uno pone lo suyo”, explica. “Pero lo bueno es que nuestras guitarras se adaptan a diferentes estilos que hay en el mundo”.

El dato es importante para entender una de las particularidades del momento actual del grupo, que ya no convoca solamente a la comunidad latinoamericana. “Sí, llegan mexicanos, puertorriqueños, argentinos y compatriotas de Perú”, admite. Su rica instrumentación ayuda a quebrar la barrera idiomática: “Puede que la gente no hable nuestro idioma, pero se deja llevar por las guitarras, las melodías y los ritmos psicodélicos”.

Lo que todavía los impulsa a viajar, revela, es “la pasión y el amor por nuestra música, la que hicimos toda la vida”. El artista trae el recuerdo de un concierto reciente en Dinamarca, en el festival Roskilde, donde tocaron frente a unas 30.000 personas. “Lo que mueve el mundo es la juventud, y nos están descubriendo, están escuchando”, celebra. “Lo que bailaron sus papás ahora ellos lo bailan y lo disfrutan”.

De grandes escenarios al escritorio más famoso

Este mes, la banda sumó un hito particularmente significativo: acaba de estrenar su participación en el ciclo Tiny Desk, de la radio pública estadounidense. La sesión, grabada el 28 de julio durante la gira por el norte, muestra a Los Mirlos tocando entre orquídeas de distintos colores, en una clara referencia a Moyobamba, conocida como la Ciudad de las Orquídeas. También aparece una fotografía de los integrantes originales como forma de unir el pasado y el presente del proyecto.

Más allá de lo musical, la grabación permitió mostrar otra dimensión de Los Mirlos. Antes de interpretar “Llanto en la selva”, la banda vinculó la celebración de la cumbia con la defensa de la Amazonia y dedicó la canción a los pueblos indígenas y a quienes defienden el territorio y el ambiente con su vida. La cumbia amazónica de Los Mirlos nació de ese paisaje y, cinco décadas después, sigue funcionando como una manera de llevarlo consigo hacia territorios lejanos –o la más cercana Montevideo–.

La banda se presentó por primera vez en Uruguay en 2016 en la Sala del Museo. Aquella noche, Sonido Superchango y DJ El Sicodélico fueron invitados a abrir la fecha; diez años después, el recorrido se invierte: esta vez son ellos quienes reciben a Los Mirlos y los invitan a su propio evento.

“Para nosotros es una locura y una consagración”, sostiene Leonardo Bianco (DJ El Sicodélico). La cita será este viernes en el marco de Infierno Verde, la fiesta psicotropical que organizan desde 2014, en la que suenan cumbia, chicha, psicodelia y afrobeat, exclusivamente en vinilo. La fecha estará musicalizada por sus anfitriones Sonido Superchango y DJ El Sicodélico, junto con Lady Salsa y la apertura de Mamá Chola.

“Los esperamos para que sientan la magia, el encanto y el sonido de la selva”, invita Rodríguez Grández.