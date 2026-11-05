“Las redes sociales potencian este tipo de éxitos brutales”: La Trampa agotó tres Antel Arena y va por una cuarta función

El gerente del centro de espectáculos estatal, Nicolás Fervenza, también adjudica el fenómeno a la vigencia de las canciones del grupo.

Finalmente, serán cuatro los shows que La Trampa brindará en mayo de 2027 en el Antel Arena. La sorprendente seguidilla de funciones se produce en el marco de su esperado regreso a la escena del rock nacional, luego de nueve años sin tocar en vivo, con el espectáculo Canciones al viento.

La primera fecha, prevista para el miércoles 12 de mayo, se agotó en ocho horas, durante la preventa exclusiva para clientes del Banco República, que comenzó el lunes 26 de octubre. Ante la demanda, la banda anunció una segunda función para el jueves 13, cuyas entradas también se agotaron en menos de 24 horas. [El miércoles 28, con la apertura de la venta general, se confirmó un tercer concierto para el sábado 15.

“A título informativo para mis amigos tuiteros, vuelan…”, había avisado el cantante Alejandro Spuntone en su cuenta de X, cuando las entradas para la segunda y tercera actuación no paraban de esfumarse. La respuesta del público continuó durante los días siguientes, y el martes 3 de noviembre la banda anunció que también se habían agotado las localidades para la tercera función. En sus redes sociales, a través de un póster con sus fechas agotadas tachadas, los dos líderes del grupo agradecieron la respuesta de sus seguidores y confirmaron una cuarta y última fecha para el domingo 16 de mayo.

“Bien ahí para los que los agarró a fin de mes”, respondió el usuario de X @matuche58 al anuncio de Spuntone. En Instagram, el guitarrista y compositor de la banda, Garo Arakelian, también comunicó la novedad, que volvió a despertar la sorpresa de allegados, colegas y aficionados. “¡La re hostia!”, escribió su colega Fernando Santullo. “No debería sorprenderles. Fueron, son y serán lo más grande que ha parido el bendito rock nacional. Y detrás de ustedes hay un público que siempre los esperó con fe y con coraje”, comentó el usuario @impxssiblesoul. Por su parte, @Monicahistoria apuntó: “Deberían haberlo hecho en el Centenario”.

Nicolás Fervenza, gerente de la Unidad de Negocios del Antel Arena, dijo a la diaria que están “felices de que el regreso de La Trampa esté sucediendo en el Antel Arena”. “Va a ser fantástico ver ese momento en el que vuelven a conectar con su público, que seguro atraviesa más de una generación”, señaló.

Para el también histórico mánager de No Te Va Gustar, el fenómeno de ventas expresa la vigencia de las canciones del grupo. Y en la ecuación le da crédito al lugar que ocupan en la convocatoria las plataformas digitales: “Está claro que las canciones han madurado bien y, sin dudas, las redes sociales potencian este tipo de éxitos brutales”, remarcó. “En internet se genera una especie de reacción en cadena, tal como pasa con shows internacionales como Metallica o AC/DC, salvando las distancias”, dijo.

Para el gerente del estadio de la empresa estatal de telecomunicaciones, las cuatro funciones de La Trampa representan un hito del Antel Arena, en un año en el que varios artistas uruguayos lograron presentarse allí por primera vez, acompañados de una gran concurrencia. Entre ellos, la cantante Luana y el rapero Zeballos, a quienes definió como “dos de los mejores exponentes del nuevo talento nacional”.

“Estoy seguro de que mucha gente va a ver a La Trampa por primera vez, y eso está genial”, concluyó Fervenza.