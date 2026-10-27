La Trampa agotó en pocas horas las entradas para su retorno y agregó una función en el Antel Arena

Todo comenzó el 19 de octubre con un posteo misterioso en su nueva cuenta de Instagram. “Rachas de aire nuevo soplan desde el alma”, decía la frase que se formaba entre la imagen y el texto descriptivo. Los comentarios, más o menos en serio, rogaban que no jugaran con los sentimientos de los fanáticos de la banda, fundada en los años 90. Algunos ya se animaban a soñar con escenarios y artistas invitados para un potencial regreso.

Las señales continuaron, los versos se amontonaban y la manija iba en aumento, hasta que hace algunos días se confirmó “el reencuentro más esperado de la música uruguaya”, como anunció el comunicado oficial que indicaba que La Trampa y su show Canciones al viento llegarían al Antel Arena el miércoles 12 de mayo de 2027. “Hay fecha, hay lugar y están ustedes. Tendremos nuestro reencuentro”, agregaron en Instagram, para felicidad de quienes llevaban varios posteos rogando.

El lunes comenzó la preventa exclusiva en el sitio de Antel Arena para usuarios de tarjetas BROU, con entradas desde 1.600 a 3.850 pesos, y se agotaron a las pocas horas. Al final de la jornada se anunció una segunda función para el 13 de mayo.

Resurrección

El vocalista Alejandro Spuntone, quien se había unido a la banda después de un par de años de actividad, anunció su salida en abril de 2018. “Durante 18 años fui el cantante de La Trampa y así me conocieron. Eso queda en el pasado como una parte fundamental de mi vida”, escribió por entonces en sus redes sociales.

“Por la banda y sus canciones hoy soy el intérprete que soy. El futuro traerá nuevos desafíos, pero La Trampa ya no va a ser uno de ellos. Gracias por estos años de camino recorrido juntos. Nos vemos en cualquier escenario”, había agregado Spuntone.

La Trampa había entrado en un hiato en 2010 por decisión de su líder, Garo Arakelian, y había regresado en 2017 para dar cinco shows en el Teatro de Verano. Pese a que en ese momento habían resurgido las diferencias de antaño, ese año la banda también participó en festivales multitudinarios, como la reedición de Montevideo Rock.

Spuntone continuó con el dúo que formó con Guzmán Mendaro, precisamente en 2010, mientras que Arakelian continuó su carrera solista intercalada con el trío acústico El Astillero, que había formado en 2016 junto con Gonzalo Deniz y Diego Presa.

En 2019, en conversación con la diaria, Arakelian dijo que la desaparición de La Trampa había dejado “un agujero negro” en la escena musical y explicó por qué la banda no regresaba. “Porque ya no tengo vínculo con mis excompañeros y tampoco tengo necesidad de volver con La Trampa. No tengo nada para decir ahí. Ya lo dije todo, y gracias a Dios existe la reproducción mecánica”.

En las últimas semanas, sin embargo, Spuntone y Arakelian comenzaron un acercamiento público. El 1° de octubre volvieron a cantar juntos en el recital con que Jorge Nasser celebró 40 años de carrera en el Auditorio del Sodre: interpretaron la canción de La Trampa “Las décimas”. El jueves de la semana pasada, Arakelian fue invitado en el show de Spuntone & Mendaro en La Trastienda.

Spuntone se refirió en los últimos días a las conversaciones surgidas alrededor de la futura presentación en el Antel Arena. “Y de verdad, amigos, no todo es plata en la vida. Gracias por la preocupación de algunos por nuestra economía. Se valora. ¡Abrazo y buena vida para todos!”, escribió el sábado.