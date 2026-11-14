Un compinche de Nathan Fielder nos regala tres horas detrás de un personaje extraño e irresistible

Dentro de un par de semanas llega a los cines uruguayos Puedes verlo todo (You Can See Everything), el documental con el que Nathan Fielder levanta su apuesta por borrar los límites de la realidad y la ficción, y por hacernos cómplices de su humor incómodo e hipercomplejo. El camino que comenzó en Nathan For You y siguió en dos hermosas temporadas de El ensayo, ahora se transformó en película con la estafadora Elizabeth Holmes como protagonista.

El runrún de la película en festivales (¡muchos la ven para el Oscar!) hizo que se hablara mucho de sus directores. Fielder codirigió Puedes verlo todo junto a Lance Oppenheim y el público salió a buscar qué cosas podía encontrar de este estadounidense de treinta años. Su primer largometraje de ficción, Primetime, todavía no se estrenó por estos lares, pero en el catálogo de HBO Max se puede encontrar una serie documental que nos permite comprender por qué Nathan trabajó codo a codo con Lance: ambos gustan de la misma clase de historias pintorescas y retorcidas.

Festival renacentista (Ren Faire) es una miniserie de tres episodios de poco menos de una hora, que se mete en un fenómeno que en este hemisferio solemos experimentar gracias a películas y series en las que sus protagonistas visitan ferias renacentistas. Son un divertimento tradicional que podríamos resumir (con una brocha gordísima) como “un Disneylandia ambientado en el mundo de Juego de Tronos”. Claro que en este caso hay más. Muchísimo más.

Seguramente en toda recreación del imaginario colectivo de aquella época se cuezan habas, pero la habilidad de Oppenheim y equipo estuvo en centrarse en una feria comandada por un personaje capaz de pelearle el bizarrómetro a figuras como Joe Exotic de Tiger King o Tonia Haddix de Chimp Crazy. Se trata de George Coulam, más conocido como “King George”, el rey del Texas Renaissance Festival sobre el que gira la historia. Aunque, y esto quiero que quede claro, todo gira alrededor de George.

Porque este Disneylandia de Tronos tiene su propia Succession. George tiene un montón de años y sabe que no le quedan muchos; de hecho, sabe exactamente cuándo se va a morir. Así que mientras se suscribe a foros de jovencitas que literalmente buscan viejos con plata, evalúa a las personas capaces (o no) de continuar con su misión de entretener en base a disfraces y bebidas alcohólicas.

En menos de tres horas vamos a conocer a los protagonistas más destacados de este Springfield del pasado, quienes harán su mayor esfuerzo por soportar al caprichosísimo George y sus numerosos biblioratos en los que acumula un montón de conocimiento trivial y alguno que podría servir para algo. Pasarán tantas cosas que si algo podemos reprocharle a Oppenheim y equipo es abrir demasiadas puertas, sin tiempo como para mirar lo que hay del otro lado. ¿Cómo que hablaron con la exesposa de George y solamente aparece un par de minutos?

Más allá de que el objeto de estudio (la feria de George) es atrapante, hay un interesante trabajo de edición, especialmente de sonido, que no suele estar en esta clase de producciones. El juego de saturar al espectador con frases cruzadas funciona bien y está usado en su justa medida. Después habrá quienes se quejen de la edición en general en el sentido de que construye una historia tan antojadiza como las decisiones del dueño del circo. En todo el universo documental y especialmente en el adyacente a Nathan Fielder, como en el hermoso How to With John Wilson, conviene relajarse y disfrutar de la montaña rusa. A nadie le importa cómo funciona, siempre y cuando funcione bien.