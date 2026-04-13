Desde el 30 de marzo al 12 de abril se llevó a cabo una nueva edición, la número 44, del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. Organizado por Cinemateca Uruguaya, ofreció más de 200 películas de 67 países y, como ocurre siempre, hubo varias competencias cuyos premios fueron anunciados el sábado en la sala Zitarrosa.

Palmarés completo del Festival

Premio del jurado - Competencia largometrajes internacionales

Mejor película: The loneliest man in town, de Tizza Covi y Rainer Frimmel (Austria, 2026).

Premio especial del jurado: How to divorce during the war, de Andrius Blaževičius (Lituania, 2026).

Mención especial del jurado: Dos estaciones, dos extraños, de Sho Miyake (Japón, 2025).

Mejor interpretación: Léa Drucker por Por el bien de Adam, de Laura Wandel (Bélgica, 2025), y Nicolás Zárate por Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato (Chile, 2026).

Jurado: Inés Bortagaray (Uruguay), Daniel Hendler (Uruguay) y Frédéric Maire (Suiza).

Premio del jurado - Competencia iberoamericana

Mejor película: En el camino, de David Pablos (México, 2025).

Jurado: Fernando Martín Peña (Argentina), Jean-Christophe Berjon (Francia) y Leticia Jorge (Uruguay).

Premio de la Asociación de Críticos - Competencia iberoamericana

Mejor película: Las corrientes, de Milagros Mumenthaler (Argentina, 2025).

Primera mención: Historias del buen valle, de José Luis Guerín (España, 2025).

Segunda mención: El tren fluvial, de Lorenzo Ferro y Luis A. Vignale (Argentina, 2026).

Jurado: Juan Recuero (Uruguay), Diego Faraone (Uruguay) y Pablo Delucis (Uruguay).

Competencia de nuevos realizadores

Mejor película: 17, de Kosara Mitic (Serbia, 2026).

Mención especial: Zorros salvajes, de Valéry Carnoy (Bélgica, 2025).

Jurado: Ainhoa Artetxe Uriarte (País Vasco, España), Marianella Morena (Uruguay) y Hernán Rosselli (Argentina).

Competencia de cine de derechos humanos

Mejor película: Redlight to Limelight, de Bipuljit Basu (India, 2025).

Mención especial: As vitrines, de Flávia Castro (Brasil, 2025).

Mención especial: The President's Cake, de Hasan Hadi (Irak, 2026).

Mención especial: Qui vit encore, de Nicolas Wadimoff (Suiza, 2025).

Jurado: Gonzalo Arijón (Francia), Macarena Gelman (Uruguay, Argentina) y Paula Felix-Didier (Argentina).

Premios del jurado infantil +8

Mejor cortometraje: Lucus, de David Fidalgo (España, 2026).

Mención especial: Murciélagos e insectos, de Lena von Döhren (Suiza, 2026).

Jurado: Paulina Silveira (Uruguay), Lucía Pierri Citarella (Argentina), Juan Patricio López Sosa (Uruguay), Mateo Chaves (Uruguay) y Carmela Gastambide (Uruguay).

Premios del jurado infantil +12

Mejor película: Gioia mia, de Margherita Spampinato (Italia, 2026).

Mención a mejor guion: Recuerdos de la princesa Mumbi, de Damien Hauser (Kenia, 2026).

Mención a mejores actuaciones: Una familia, de Mees Peijnenbur (Paises Bajos, Bélgica, 2026).

Mejor cortometraje: Mambo kids, de Emanuele Tresca (Italia, 2026).

Jurado: Vera Bonicelli (Uruguay), Violeta Mesa Parodi (Uruguay), Gabriel Acosta de León (Uruguay) y Lola Medina Bissio (Uruguay).

Premios del jurado juvenil

Mejor película: La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini (Argentina, 2025).

Mención especial: My father's shadow, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Irlanda, Nigeria, 2025).

Mención especial: MACDO, de Racornelia (México, Grecia, 2025).

Jurado: Imanol Rodríguez Ramos (Uruguay), Julieta Hernández (Uruguay), Matías Eyherabide (Uruguay), Emilia Musitelli (Alemania) y Luca Ismael Houfek (Alemania).

Premios del jurado de cortometrajes

Mejor cortometraje internacional: Their eyes, de Nicolas Gourault.

Primera mención: Control Anatomy, de Mahmoud Alhaj.

Segunda mención: O Rio de Janeiro continua lindo, de Felipe Casanova.

Mejor cortometraje uruguayo: Un adulto responsable, de Lorenzo Tocco.

Mención cortometraje uruguayo: 99 fantasmas, de Gonzalo Torrens.

Jurado: Ana Katz (Argentina), Ximo Peris Mesado (España) y Teresa Arredondo (Perú).