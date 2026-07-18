El intenso drama materno Hasta el final

El fenómeno de las creadoras “orquesta” en el cine y la televisión ha llegado para quedarse: mujeres que no esperan a que les lleguen los papeles perfectos, sino que deciden tomar el control creativo de su trabajo y escriben, dirigen y protagonizan sus propias historias. Esta tendencia responde no solo a una búsqueda de independencia artística, sino también a la necesidad de contar historias con realidades y voces que históricamente han estado marginadas, atravesadas únicamente por la mirada masculina. Que una mujer tenga este triple rol aporta sinceridad a la historia, la libera de estereotipos de género y prioriza las relaciones de sororidad y fuerza colectiva entre mujeres: la cámara no las sexualiza ni las ubica en un papel pasivo, sino que las muestra imperfectas y resilientes.

Ejemplo de esto es la actriz belga-argelina Nawell Madani, una comediante que empezó en el stand-up y que, exitosamente, dio el salto al cine en su debut con la película autobiográfica C’est tout pour moi (2017), que coescribió, codirigió y protagonizó. En ella narra el duro camino de una joven extranjera que viaja a París para intentar triunfar en el mundo del baile y la comedia. En 2023 también escribió, dirigió y protagonizó el thriller francés Thicker than Water y ahora es la showrunner y protagonista de Hasta el final (Jusqu’au bout), un drama sobre la vida de Jada (Madani), una boxeadora retirada y mesera cuyo camino hacia la maternidad fue una carrera de obstáculos que incluyó un diagnóstico de leucemia atípica y sumamente agresiva para su hijo de diez años, Noa.

La búsqueda desesperada y bastante solitaria de un donante de médula, y la lucha contra trabas médicas y burocráticas, llevan a Jada a tomar medidas desesperadas. Con el tiempo en contra, quiebra fronteras éticas, dispuesta a pagar cualquier precio para salvar la vida de su hijo. Salvo por la ayuda de su madre, está sola para todo: maternar y cuidar de Noa mientras tiene que seguir trabajando, lidiar con un padre casi ausente y el peso emocional de ser el sostén de Noa.

Evitando el melodrama fácil y el golpe bajo, la película explora con empatía la inquebrantable conexión de una madre y su hijo ante la peor de las tormentas. Lejos de resultar trágica, retrata la esperanza desde un lugar profundamente humano, luminoso y necesario.

Además, plantea el debate ético sobre el rol materno y la donación anónima de embriones, y sobre la incidencia de la información de los orígenes genéticos al momento de enfrentar una enfermedad.

También cuestiona el concepto de “amor de madre”, edificado históricamente sobre la figura de una mujer que todo lo puede, lo soporta y lo cura. Ante la desesperación, ese mito se desmorona, mostrando que, bajo el rol de madre, habitan un cuerpo y una mente con sus propios límites.