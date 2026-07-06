San José crea su propio elenco teatral

La Comedia Departamental formará parte del organigrama de la Intendencia, buscará abrirse a la región y abre un concurso para actrices y actores.

San José ha abrazado el teatro desde siempre. Ya en 1862 la prensa local daba cuenta de elencos de aficionados que se presentaban esporádicamente en la ciudad. A lo largo de las décadas, la intención de consolidar un elenco estable departamental persistió. Hoy existe un llamado para integrarlo y una directora para guiar los destinos del semejante proyecto: Sandra Acosta Torrado. Con el director departamental de Cultura, Jorge Gutiérrez Pérez, la comuna maragata ya ha puesto manos a la obra.

Hay antecedentes. En 1959, un edil departamental, Nilo Couto, presentó un proyecto para crear una comedia municipal que derivó en la conformación de la Comisión de Teatros de San José. En la década siguiente, un grupo de actores locales, entre los que estaba Leonel Reyes (discípulo de Margarita Xirgu, compañero de generación de Estela Medina, Estela Castro y Jorge Triador, entre otros) fundó finalmente la Comedia Municipal de San José.

Este elenco impulsó la creación del Taller de Teatro Municipal, que derivó en 1975 en la Escuela Municipal de Arte Escénico con la llegada de Nelly Antúnez como primera profesora, a través de convenios con el Ministerio de Educación y Cultura. La Intendencia en aquella época pondría a disposición del elenco todo su equipo, incluyendo carpinteros, modistas, pintores y diversos técnicos para posibilitar la puesta en escena de los espectáculos de producción propia. La actividad teatral local por aquellos años era muy intensa y los ámbitos de creación significaban un espacio de encuentro en épocas difíciles.

La denominación “Comedia de San José” regresó en la década de 1990, cuando, bajo la dirección de Carlos Aguilera, un elenco de alumnos avanzados de la Escuela Municipal participó en la Bienal de Teatro de Paysandú organizada por la Asociación de Teatros del Interior. A partir de ahí, el elenco desarrolló varias actividades, se presentó en Argentina y en 1997 fue nominado al Florencio con la obra Como vestir a un adolescente, de Álvaro Ahunchain, y recorrió todo el departamento y parte del país con sus puestas en escena. Pero Aguilera murió en 2009 y desde entonces la Comedia de San José no fue convocada.

Elenco estable

Ahora, por primera vez, el nuevo elenco formará parte del organigrama de la Intendencia. Esto no solo asegurará su continuidad, sino el apoyo y la visibilidad necesarios para potenciar su aporte a la comunidad, porque, entre otras cosas, será contemplada en presupuesto quinquenal, en una clara apuesta al fortalecimiento de las artes escénicas en el departamento. La creación del elenco apunta a varios objetivos pautados en etapas, que apuntan a generar oportunidades concretas, a promover la profesionalización y a sostener la continuidad del trabajo cultural.

Hasta ahora, la actividad teatral con apoyo oficial se realiza a través de la Escuela Departamental de Arte Escénico Jorge Triador, bautizada en homenaje a su exdirector, docente y actor de la Comedia Nacional. De ella egresan anualmente, en promedio, unos 12 actores. Asimismo, existen en San José instituciones privadas que ofrecen talleres y cursos de actuación y varios elencos independientes que realizan presentaciones puntuales, en algunos casos, de proyección regional.

La creación de la Comedia Departamental responde así a la necesidad de institucionalizar las artes escénicas a nivel local para generar un nuevo elenco estable que represente al departamento. La Intendencia de San José buscará descentralizar la actividad teatral con su Comedia: la idea es recorrer todo el departamento.

San José tiene, además, una gran ventaja de infraestructura. En San José de Mayo está el teatro Bartolomé Macció, una de las salas más hermosas del país. Creado a principios del siglo XX, el edificio incluía, además del teatro a la italiana con capacidad para 700 espectadores, un edificio para administración de rentas, correo, telégrafos y teléfonos y, en su planta alta, un instituto musical y un gimnasio con sala. En 1984, el Ministerio de Educación y Cultura lo declaró Monumento Histórico Nacional.

La Comedia Departamental trabajará en el Espacio Cultural San José (cercano al teatro) y en el Teatro Macció, donde se realizarán los ensayos. En agosto, luego de cumplirse las etapas para su conformación de acuerdo al protocolo del llamado a concurso, el equipo se completará con la profesora Mónica Cíccolo, a cargo del trabajo vinculado a la expresión corporal, y la profesora Yessy Fassani, en educación de la voz.

Habrá, según las autoridades, énfasis en la formación continua de los participantes. Para ello, además del equipo técnico que aporta la intendencia, se generará una sinergia con otras instituciones, y la profesionalización se hará extensiva a grupos teatrales de todo el departamento.

Cómo concursar

Podrán postularse a la Comedia Departamental de San José las personas egresadas o estudiantes de la Escuela Departamental de Arte Escénico Jorge Triador, de talleres descentralizados de la Intendencia y de institutos particulares. También podrán hacerlo intérpretes con idoneidad y experiencia actoral documentada. En todos los casos, las personas interesadas deberán residir en el departamento de San José.

El plazo de inscripción se extiende hasta el viernes 24 de julio de 2026, a las 14.30. El trámite puede realizarse en el Espacio Cultural San José, en 18 de Julio 509 esquina Treinta y Tres, en San José de Mayo, de lunes a viernes de 09.00 a 15.00 horas. También se puede efectuar la inscripción a través de [email protected]. Las bases del llamado están disponibles en el sitio web de la Intendencia de San José.