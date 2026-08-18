Para estudiantes, pero no solo: comienza el Festival Internacional de Escuelas de Cine

Desde el martes al jueves, el Festival Internacional de Escuelas de Cine se instala en las salas de Cinemateca Uruguaya. Se trata de un evento anual que llega a su edición 26. “Creo que la identidad, la idea y el objetivo del festival siguen siendo los mismos desde la primera”, dice el cineasta Enrique Buchichio, coordinador de la Escuela de Cine del Uruguay (ECU) desde 2012.

“La intención fue generar un espacio donde los estudiantes pudieran acceder a lo que producen otras escuelas del mundo y, al mismo tiempo, acercar al público un material que generalmente no se ve: cortometrajes estudiantiles. En las primeras ediciones participé como estudiante. De hecho, mi corto de egreso, En la plaza, ganó como mejor corto uruguayo en el festival de 2005, la quinta edición. Así que estoy vinculado con la idea del festival desde sus primeras ediciones”, aclara el director de Zanahoria (2014) y El cuarto de Leo (2009).

Integrada sobre todo por tesis o cortometrajes de egreso, la selección contiene películas que circulan también en festivales reconocidos, como Cannes, San Sebastián, Venecia y Berlín. De acuerdo con Buchichio, el festival alimenta la formación de los estudiantes: “Durante esos días se suspenden las clases habituales y la actividad se traslada a las salas, con exhibiciones y actividades como masterclasses y mesas redondas. El impacto en los estudiantes es muy grande: acceden a un material que no suelen ver y descubren qué temas y formas están trabajando otros estudiantes en el mundo. Además, se genera un espacio de intercambio entre generaciones y con realizadores invitados. Como en todo festival, las películas también funcionan como una excusa para el encuentro”.

Además, dice el director, es una instancia de aprendizaje sobre el funcionamiento del circuito audiovisual en otras dimensiones: “Desde 2020, los estudiantes participan en la preselección. Este año fueron unos 20 becarios, que ven entre 50 y 60 cortos cada uno y deben evaluarlos y fundamentar sus decisiones. Leer esas evaluaciones es un placer. Te das cuenta de que hay estudiantes con un espíritu crítico muy interesante. Después, la selección final la hacemos desde el equipo de programación, integrado por Gonzalo Torrens, Catarina Marín y yo. Es un ejercicio clave de formación crítica. Además, les permite entender cómo funciona un festival, cómo se programa y cómo se evalúa el cine”.

Enrique Buchichio. Foto: S/d de autor, difusión

También funciona como reunión de las distintas escuelas de cine del país. “El festival es el principal punto de contacto”, afirma Buchichio. “Buscamos que una quinta parte de la selección sea nacional; este año hay diez cortos de seis instituciones públicas y privadas. La diversidad de perfiles y objetivos entre instituciones es positiva, ya que permite a cada estudiante elegir la formación que mejor se ajuste a sus intereses”.

La ECU, de por sí, tiene fuertes vínculos internacionales. Es la única institución uruguaya integrada a la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión. Buchichio agrega: “El año pasado pasé a integrar el Consejo de CIBA, la regional latinoamericana, lo que nos permite mantener un intercambio permanente con otras escuelas de la región. En 2023, la ECU organizó la reunión regional de CIBA en el marco del festival. El tema fue el patrimonio audiovisual en la era digital y ese intercambio tuvo una consecuencia concreta: detectamos que en la carrera de realización faltaba formación en archivos fílmicos y preservación, y a partir de ahí reformulamos el plan de estudios. Este año, por primera vez, los estudiantes que están por egresar tendrán seminarios sobre preservación con Fernando Martín Peña y Lorena Pérez, jefa de archivo de la Cinemateca Uruguaya. También habrá un taller de realización en 16 milímetros, a cargo de Antón Terni. Es un buen ejemplo de cómo el intercambio que genera el festival puede trascender esos días e incidir directamente en la formación de la escuela”.

Una de las novedades de la edición actual es una mesa sobre inteligencia artificial. “Es un tema que todavía está bastante ausente de lo curricular porque estamos todos tratando de entender qué está pasando. Ya está teniendo un impacto en la producción y en la industria audiovisual, y nos parecía necesario abrir una discusión sobre sus posibilidades, riesgos y dilemas éticos”, explica Buchichio. Buscaron personas con perfiles diferentes para integrar el panel: Diego Parker Fernández, realizador y docente especializado en inteligencia artificial generativa; Dash Schneider, especialista en posproducción e industria audiovisual, y Javier Massa, docente que trabaja sobre cultura y tecnología.

Entre las masterclasses, se destacan las de la argentina Clarisa Navas y el alemán Marcus Vetter. “Más allá de conocer sus películas, nos interesa que los estudiantes puedan escuchar cómo piensan y cómo trabajan otros cineastas”, dice el director.

Tal como sucede desde sus inicios, el festival es de ingreso libre y gratuito. “Es un festival estudiantil; nos parecía que tenía que ser lo más abierto y accesible posible. Además, después de los cuatro días en Montevideo hacemos una selección de cortos, generalmente los ganadores y premiados, y salimos de recorrida con una itinerancia limitada. Muchos de esos estudiantes no van a venir a Montevideo. Está bueno que conozcan que existe el festival, que existe esa producción y que estudiar cine es una posibilidad”, aclara el director.

El cierre será el viernes en la sala Zitarrosa; las entradas para las funciones y actividades paralelas deberán retirarse el mismo día en boletería.