Coro de Hombres Gays, skate punk sueco y más: recitales para el fin de semana

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Punk de exportación

Este sábado la sala Rincón (Rincón 732) propone una jornada dedicada al punk con la visita de No Fun At All, una de las bandas fundamentales del skate punk sueco de los años 90, que llega por primera vez a Montevideo en el marco de su gira latinoamericana.

Formados en Skinnskatteberg en 1991, los suecos construyeron una carrera marcada por canciones rápidas y melodías pegadizas. En esta oportunidad compartirán escenario con los locales Asphix, La Flecha Fletcher, Artista Desconocido y Atropello. Las puertas abrirán a las 15.00 y los shows comenzarán a las 18.00. Quedan entradas de la segunda tanda a $ 2.189 en Redtickets.

Activismo y voces por dos

En el marco del Mes de la Diversidad, el Coro de Hombres Gays de Montevideo será anfitrión del Primer Encuentro Latinoamericano de Coros LGBTIQ+, con dos eventos este fin de semana. El sábado, los coros participantes actuarán en el Centro Cultural Artesano (Aparicio Saravia 4697), con entrada libre y gratuita, a las 18.00.

El domingo, también a las 18.00, invitan a un Gran Concierto de Gala en la sala Nelly Goitiño, para celebrar los diez años del coro anfitrión, con participación de los coros invitados y otras agrupaciones montevideanas.

De regreso

Benjamín Amadeo vuelve a la Sala del Museo (Maciel 218) para presentar su nuevo single y videoclip, “Mil disparos”. El músico argentino conoce bien el escenario; su último paso por la sala fue en octubre del año pasado, cuando cerró la Gira Salvadora.

Unos días atrás, el artista llegó al país en gira de prensa y tuvo una escala inesperada: armó un show acústico improvisado en plena Ciudad Vieja, que rápidamente convocó a una multitud alrededor de sus canciones, calentando motores para el espectáculo de este sábado a las 20.00. Quedan las últimas entradas en Redtickets a $ 1.780.

Cápsula

La cantautora uruguaya Poly presenta este sábado su álbum debut, Cápsula, en el que fusiona candombe, neo soul, R&B y gospel en un universo sonoro propio.

El disco funciona como carta de presentación de un proyecto que se mueve con libertad entre géneros y tradiciones, sosteniendo una fuerte impronta vocal. El show será a las 21.00 en Magnolio Sala (Pablo de María 1015). Las entradas cuestan $ 590 y están disponibles en Redtickets.

Una noche a corazón partío

El cancionero de Alejandro Sanz volverá a ser protagonista este sábado en la segunda edición de Una Noche a Corazón Partío. La propuesta busca construir un espectáculo colectivo alrededor de uno de los repertorios más populares de la canción romántica en español.

La fecha será a las 21.00 en la sala Rondeau (Rondeau 1381), con entradas a $ 590 en Redtickets.

Canciones para volar

En la cartelera del fin de semana, también habrá espacio para los grandes clásicos del rock regional. Música para Volar llega desde Argentina, con una instrumentación que combina el formato clásico de banda rockera con cuerdas y vientos, para recorrer canciones de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y la carrera solista de Gustavo Cerati.

La función será este sábado a las 20.00 en la sala Camacuá (Camacuá 575). Las entradas cuestan $ 1.280 y están disponibles en Redtickets.

Cumbia y baladas

El domingo, la sala Jorge Lazaroff (8 de Octubre 4849 esquina José Belloni) recibirá a Jeremy Medina, cantante uruguayo que dio sus primeros pasos cantando en los ómnibus y ganó notoriedad tras participar en el reality argentino Es mi sueño.

En esta oportunidad, el artista presentará el espectáculo Del bus al escenario, que cruza cumbia y baladas en una propuesta cercana y emotiva. La cita es a las 20.00, con entradas a $ 600 en Tickantel.