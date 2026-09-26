Función de circo gratis y la despedida de Rescatate

Danza italiana en Capurro

Está en curso el Festival Internacional de Circo y este domingo a las 14.30 en el parque Capurro se podrá disfrutar de AéReA, el espectáculo a cargo del dúo de bailarines y coreógrafos italianos integrado por Ginevra Panzetti y Enrico Ticconi. Es apto para todo público, con entrada libre y salida a la gorra.

AéReA aborda el concepto de la bandera como símbolo de pertenencia, identidad y división, poniendo en tensión la distinción entre un hipotético “nosotros” y “ellos”. En escena, los cuerpos de los intérpretes y estos elementos, en constante proximidad, emergen de una espesa oscuridad y se convierten en el propulsor de las imágenes. Despojadas de colores, signos y emblemas, las banderas adoptan un tono gris plateado. En este punto cero, libre de connotaciones, todo puede pasar.

Panzetti y Ticconi trabajan juntos desde 2008. A través de la danza y las artes visuales, presentan historias con foco en la comunicación, la violencia y el poder, mediante imágenes híbridas, entre la historia y la contemporaneidad.

El gran golpe

Hace 20 años el término plancha se instalaba, pero todavía ningún centro de cobranzas había sido asaltado. Gustavo Bouzas se adelantó a los hechos con Rescatate, una tragicomedia policial en la que tres ñerys deciden asaltar un local de pagos en Malvín Norte. Lo que buscaba ser una rápida rapiña, se convierte en un largo asalto con toma de rehenes y trasmisión televisiva en vivo y en directo.

Frenético, crudo y tragicómico, el espectáculo sumó más de 1.200 funciones y superó los 130.000 espectadores, lo que convierte a este espectáculo destacado en los Florencio, el Premio Agadu y los Iris, en uno de los más vistos y de mayor permanencia en cartelera de la historia del teatro uruguayo.

Este más que exitoso texto de un autor nacional, cuenta con un elenco que integran ahora Horacio Nieves, Gustavo Bouzas, Mercedes Martínez, Mauricio Sassetti, Victoria Silva, Claudio Martínez y Daniel Bonomo, con dirección de Ruben Coletto. Se puede ver en el teatro del Anglo (San José 1426). La última función es el jueves 1° de octubre a las 20.30. Las entradas ($ 690) se pueden adquirir por RedTickets y boletería del teatro. Es apta para mayores de 12 años.