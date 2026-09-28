Con aislamiento total y sin extranjeros, comenzó Gran Hermano Uruguay

“¡Por qué me dejaron acá!”, reprochó el domingo a la medianoche Agustina Cervino, influencer montevideana de 26 años, tras vencer a su rival de turno en una placa de eliminación, al final de la primera semana al aire de Gran Hermano Uruguay. Con la conducción de Eduardo Colo Gianarelli, el reality show de origen neerlandés en su versión local hizo su debut el 21 de setiembre, a través de Canal 10.

Según la medidora de medios Ibope, el estreno de GH Uruguay promedió 25,7 puntos de rating y alcanzó su mayor audiencia alrededor de las 22.30, con un pico de 29,3 puntos. La llegada del formato a la televisión oriental pretende continuar el éxito que la versión argentina, en sus cuatro últimas entregas, obtuvo en las pantallas uruguayas, siempre a través de Canal 10.

Además, dos de los últimos ganadores del concurso fueron uruguayos: Bautista Mascia triunfó en la edición de 2024 y Santiago Tato Algorta lo hizo al año siguiente. Hubo también otras competidoras compatriotas en el certamen argentino, como Rosina Beltrán y Selva Pérez, y la comediante Yisela Yipio Pintos, cuyo pasaje en la más reciente edición, denominada Generación Dorada, se prolongó hasta la final del certamen, en la que consiguió el segundo puesto.

En esta ocasión, el Gran Hermano, cuya voz sigue siendo la del locutor y cantante porteño Rodolfo Valss, abrió las puertas de su hogar a 21 personas, todas uruguayas –diez mujeres y 11 hombres–, aunque solo 18 ingresaron como participantes oficiales, mientras que las otras tres lo hicieron en carácter provisorio. En la primera competencia del ciclo, esas tres aspirantes quedaron automáticamente en la placa de eliminación. Los integrantes de la casa cargaron con la responsabilidad de salvar a una de esas tres compañeras y el público, a través del voto telefónico mediante mensaje de texto, expulsó a una de las dos restantes. Como resultado de la contienda, Tatiana Cabrera debió abandonar la morada. “Todo el que me conoce sabe que yo nací para entrar en la casa de Gran Hermano”, había declarado Cabrera, de 30 años, originaria de la ciudad de Canelones, en su video de presentación.

Con colores nacionales

La casa de GH Uruguay es la misma del ciclo argentino y chileno y se encuentra ubicada en la localidad de Martínez, de la provincia de Buenos Aires. La residencia cuenta con 2.300 metros cuadrados. Tiene dos dormitorios, dos piscinas, un gimnasio, un confesionario, un living, una sala destinada al streaming y un salón multiuso para compras y desafíos. Para esta edición uruguaya, su decoración cambió a tonos de blanco, celeste y amarillo, y sus paredes sostienen patrocinios de marcas locales productoras de yerba, colchones y conservas, entre otros productos. En ese marco, los concursantes permanecerán separados del exterior durante un máximo de tres meses y serán registrados las 24 horas, a través de sus micrófonos personales y los lentes de 80 cámaras robóticas.

La producción de los programas diarios y las galas se realiza desde Uruguay, lo que aún dificulta, aunque mínimamente, las transmisiones en vivo. Cuando Gianarelli habla con los participantes de la casa, el delay de su voz demora algunas décimas de segundo en llegar hasta el otro lado del Río de la Plata, y lo mismo sucede cuando los encerrados pretenden comunicarse con el exconductor de Agitando una más.

Sin salida

En el otro extremo de la última edición de GH Argentina, en la que muchos de los participantes entraron y salieron de la casa en reiteradas ocasiones y la producción del programa se alejó del reglamento tradicional, GH Uruguay se propuso que el aislamiento total sea su marca más distintiva, lo que recupera la regla más antigua del formato clásico de reality show.

Además, a la hora de las nominaciones, solo habrá placas negativas. Es decir, cuando los participantes voten, cada miércoles, en el confesionario, solo podrán hacerlo por aquellos con quienes tengan menos simpatías. Entre la placa de nominados semanales, el público deberá decidir a quién eliminar de la casa. Asimismo, y remarcando su contraste con la edición dorada, que albergó a jugadores de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, el GH de Saeta no tiene ningún participante extranjero ni lo tendrá, según había adelantado el conductor del programa en la campaña de promoción.

Cobertura total

Desde su debut, con cobertura previa de Subrayado incluida, Canal 10 hace una apuesta fuerte por el ciclo y lo ubica como eje central de su programación. De domingo a jueves a las 21.15 emite programas del reality, que pueden superar las tres horas, bajo la conducción de Gianarelli y con un panel de columnistas que incluye a Ciara Nin, Lucas Fuente, Natalie Yoffe, Sofía Tardáguila y Oscar Belo, entre otros. Asimismo, de lunes a viernes a las 17.15 pone al aire Espiando la casa, con Agustín Gil al frente, y los viernes Eliana Dide conduce El debate.

Además del contenido en vivo que ofrece Canal 10, la actividad de la casa puede seguirse a través de Antel TV y DGO. Está previsto que el programa se extienda hasta fin de este año.

En la primera semana, mediante una prueba de resistencia y concentración, el sanducero Fabricio Bianchessi, de 31 años, se convirtió en el líder de la casa. La distinción semanal le otorga, entre otras potestades, la posibilidad de evitar que alguno de los participantes sea incluido en la placa de nominados.

La última novedad del show es la eliminación de la montevideana de 26 años Victoria Gallego, que ya abandonó la casa, rumbo a Uruguay. “Voy a entrar a la casa Gran Hermano para tener algo que contar por el resto de mi vida”, había declarado Gallego en su video de presentación.