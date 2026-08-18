Un Hombre Araña celeste, el regreso del Maestro Tabárez y una Montevideo cyberpunk: las historias con IA que se vuelven virales

En un universo paralelo de las redes sociales, el Joker visita el programa vespertino de Luis Alberto Carballo –no quieran saber lo que le pasa al popular conductor de tevé–, un grupo de terians causa desmanes en 18 de Julio y, en mi video preferido, una cámara recorre un galpón en penumbras y descubre a Ultratón, Mundialito (la mascota del campeonato futbolístico celebrado en Montevideo en 1980) y a El Gallito Luis en estado de abandono.

“Hoy puedo decir que mi profesión es la creación de contenido con inteligencia artificial, aunque hace relativamente poco que me dedico de lleno a esto”, cuenta Sebastián Castiglia, el responsable de @uruguayia_, una página de Instagram que acumula videos de corte satírico con los que retrata una Montevideo distópica, aunque de distancias e imágenes de lo más cercanas.

Su caso es particular y, a la vez, muy representativo del nuevo panorama de medios, contenidos y creadores. Castiglia no viene “del mundo audiovisual”: estudió informática, pero nunca se dedicó a ese rubro. “Tuve trabajos muy distintos a lo que hago ahora, como portero o descargando camiones”, relata el uruguayo de 28 años.

“Viví prácticamente toda mi vida en Flor de Maroñas. También pasé algunos años en Piedras Blancas, por Jardines del Hipódromo, así que siempre me moví bastante por estos barrios. De hecho, hay gente que se ha dado cuenta de que soy de esta zona porque cada tanto me gusta meter alguna locación conocida, como guiño, en los videos. Es una forma de llevar un poco del lugar de donde vengo a lo que hago”, subraya.

El corto más viejo de su Instagram es de noviembre de 2025 y emula un aviso de juguetes con el que critica la gestión del intendente de Montevideo, Mario Bergara. Solo unos meses después, su página comenzó crecer con la aparición de figuras estelares de la internet vernácula ubicadas en escenarios y climas cinematográficos de Hollywood. En otra línea, las cantantes argentinas Emilia Mernes y María Becerra se encuentran cara a cara en la previa a un combate de UFC en un reel cuya viralidad superó ampliamente las fronteras locales. Entre los más originales e inquietantes, un corto inspirado en varias películas sigue la historia de un padre y una hija y juega con la idea de un clon.

Foto: Captura @uruguayia_

Un gran poder

“Con la inteligencia artificial vi que se abrió una puerta enorme. Se puede hacer cosas que antes se veían mucho más lejanas”, dice Castiglia, con un entusiasmo que replica el esmero en los detalles de sus más recientes creaciones.

Es el caso de Montevideo 2077, una ráfaga de imágenes que no supera los 20 segundos y que podría pasar desapercibida en el escroleo rápido. El viaje comienza en la fachada del centro comercial Tres Cruces y se mete en el interior de un ómnibus. Asustan las prótesis robóticas de los pasajeros, los ojos rojos en el caballo de Artigas y, particularmente, el paisaje, casi incambiado salvo por su deterioro lumínico y la obsesión por ciertas tradiciones como el mate amargo y la predominancia monopólica de la empresa Cutcsa.

Lo más llamativo de UruguayIA es una serie de audiovisuales, más o menos identificada con la palabra “Maestro”. Montada sobre la reciente fiebre mundialista y el pobre desempeño de la selección, la aventura en capítulos comienza con un capítulo cero en el que el crack Federico Valverde viste una camiseta de la selección que le queda demasiado grande. Oscar Washington Tabárez no demora en aparecer en un rol protagónico que recuerda, música y puesta en escena mediante, a El Padrino, de Francis Ford Coppola.

Foto: Captura @uruguayia_

La historia cuenta con participaciones de nuevas y viejas figuras del fútbol vernáculo, como Diego Lugano, Egidio Arévalo Ríos y los directores técnicos Marcelo Gallardo, Juan Ramón Carrasco y Marcelo Bielsa. El creador sigue de cerca las noticias reales y moldea sus piezas de comedia con momentos de acción espectacular al estilo de James Bond y Duro de matar. La saga ya llegó a su décimo capítulo y bien le cabe la clásica advertencia “Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia”.

“Siempre trato de ir probando las últimas herramientas. Por ejemplo, para mis videos más recientes estoy usando Seedance 2.5, que salió hace muy poco”, explica el creador. “Capaz que dentro de un mes aparece otra herramienta que es mucho mejor y hay que volver a adaptarse. La velocidad con la que está avanzando esta tecnología es impresionante, así que también forma parte del trabajo estar constantemente aprendiendo y adaptándose”, apunta.

Lo más nuevo de UruguayIA tiene a un superhéroe local en un rol fundamental, aunque en este caso no se trata de Bismark Pino, el Hombre Araña uruguayo que domina la zona del parque Rodó y otros paseos familiares, cámara en mano. En esta nueva aparición del amigable vecino trepador, su fuerza sobrenatural se reparte a dos lados de la ruta de un 121 rumbo a Pocitos. “¡Frená esto que terminamos en la rambla!”, grita un hombre dentro del transporte capitalino. El suceso real, que terminó con una persona fallecida y seis heridas de gravedad en octubre de 2024, aquí tiene un final alternativo. Un Hombre Araña Celeste salva la situación con sus telas de araña y continúa su viaje por Montevideo entre sus edificios.

Detrás de la máscara del superhéroe vemos el rostro del personaje local Clarita la Cuenta. Vestido de jeans y buzo de jogging al estilo Ultrawash, visita a algunos de sus amigos de la web. Por el Paso Molino, el Rambo –personaje del universo del cronista policial Nano Folle– intenta atropellarlo con su camioneta y, enfrente de una policlínica de ASSE, el cantante Fabián Palito, armado con la tecnología del villano Octopus, revienta al arácnido oriental contra un contenedor rebosante de basura. Sin más spoilers, todo indica que habrá más entregas de este héroe cercano e hincha del Danubio Fútbol Club.

“Un video como el del Hombre Araña me puede llevar unos tres o cuatro días, metiéndole un par de horas todos los días, más o menos”, asegura Castiglia.

Actualmente trabaja en una película, aunque dice que ese proyecto todavía está “muy verde”. Su perfil de Instagram incluye un link de Mercado Pago que les permite a sus seguidores colaborar monetariamente.

“Cuando empecé a meterme en la creación de videos con inteligencia artificial, sentí que no solamente estaba aprendiendo a usar una herramienta nueva, sino que también estaba empezando a formar parte de una profesión que prácticamente está naciendo”, remata.