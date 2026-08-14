Una excrítica sin crítica: exposición de Alicia Haber

El ojo en el visor activó la memoria sensorial, la percepción plástica y la voluntad creadora de la artista. Es así que la obra de Alicia Haber, con un largo recorrido en la docencia, la historia del arte, la crítica y la curaduría, atravesó los límites de su máquina Sony Alpha para poder inquietar con realidades que solo comenzaron a existir a partir de su obra.

La artista establece un diálogo entre la fotografía y la pintura alistándose, de este modo, en las huestes de Gerhard Richter, quien construyó parte de su legado superponiendo ambas vertientes plásticas. Pero, claro, Haber lo hace desde sus personalísimos propósitos estéticos, que no refieren al maestro alemán, excepto por la búsqueda de abolir fronteras desde la fotografía.

Las luces, las sombras, los fuera de foco, las indefiniciones fantasmagóricas y los reflejos sugerentes toman por asalto un territorio desconocido y, con su tersa audacia visual, lo colonizan. Y esa es otra virtud de la artista, quien, empujada por su acumulación de conocimiento, contemplación y análisis, se atrevió a considerar la subjetividad como lo que es: la responsable final de todas las diferencias.

No tengan dudas: las paredes de la sala Nicolás Loureiro de El Galpón están exhibiendo hasta el lunes una obra que, seguramente, en aquellos países donde la crítica aún sobrevive, le estarían dedicando espacios de asombro, bienvenida y reconocimiento. Acá no sucede porque lamentablemente ya no existe la crítica (uno de los perfiles profesionales que ejerció la actual fotógrafa; sí, la excrítica sin crítica). Pero como aún hay sensibilidad, no se puede dejar de insistir en que el público vaya a visitar esta muestra y conecte con los rincones luminosos de la creación.