Académicos e investigadores debaten sobre el audiovisual de América Latina

Desde este miércoles 2 y hasta el sábado 5 de setiembre, en el Museo Nacional de Artes Visuales (Parque Rodó), se lleva a cabo el VI Coloquio de Estudios de Cine y Audiovisual Latinoamericano de Montevideo, que reúne a investigadores de todo el continente. Organizado por el Grupo de Estudios Audiovisuales (GEstA) de la Universidad de la República, es una cita bienal que congrega también a estudiantes, realizadores y público en general.

“Es un coloquio internacional que entra en cuestiones del cine latinoamericano y presenta las últimas investigaciones. Lo que lo diferencia de otros coloquios es su apertura a la comunidad. Es gratis, abierto y comprende otras entidades que están fuera de la academia”, explicó a la diaria Georgina Torello, integrante de GEstA y codirectora del coloquio junto con Pablo Alvira.

Esta edición cuenta con una decena de paneles temáticos, una mesa de discusión, tres conferencias, proyección de cortos y presentaciones de libros, además de visitas a laboratorios y exposiciones en la previa. Torello aclara que no se precisa pertenecer a la academia para disfrutar de las actividades. “Hay presentaciones de libros, y las hemos pensado muy cortas, para presentar el libro en sociedad sin entrar en otras cuestiones. Puede ser una actividad ágil sobre lo que se está publicando en toda Latinoamérica”. Lo mismo ocurre con los paneles. “Hay de archivos, de cine educativo, paneles de género, de música; se puede entrar por diferentes lugares”.

“Nos preocupamos por tener, después de las presentaciones, un espacio para preguntas, que no tienen que ser de académicos hacia académicos, sino que está abierto a preguntas en general. Hay una interacción con el público; nosotros invitamos a estudiantes en general, estudiantes de grado, que no necesariamente estén formados en esto, pero que estén interesados. En ese sentido, consideramos muy importante que exista ese espacio en el que se habla de lo que se dijo, desde varios lugares”, enfatiza Torello.

La historia

“El coloquio nace en el GEstA, que fundamos entre muchos, y teníamos claro lo que queríamos hacer: abrir nuestras investigaciones y ponerlas en un contexto más grande, fuera de los límites de Uruguay. Queríamos establecer esas relaciones, eso estaba claro; lo que no estaba claro era cómo se iba a dar eso y qué eco iba a tener en la comunidad. Hace más de 12 años que estamos con este coloquio y se ha ido volviendo más grande. Cada vez tenemos que agregar medio día, un día, y se ha creado una comunidad. Hay muchos nombres nuevos siempre, pero también muchos investigadores que vuelven, y lo hacen con sus últimas investigaciones, lo que sirve para ponerse al día sobre temas que nos interesan en ese sentido”, cuenta la organizadora.

Más allá de que hay temas que se repiten, otros surgen con el cambio de realidad, como explica. “Ahora, con la inteligencia artificial, se nos ponen problemas que no teníamos y sobre los que tenemos que pensar. Y además las investigaciones forzosamente cambian los intereses. En nuestro grupo, por ejemplo, a partir del año pasado, empezamos una investigación sobre el cine en el interior. Nos dimos cuenta de que el cine históricamente estuvo centrado en Montevideo, y excedía la capital, pero no lo habíamos mirado con la atención que debíamos”.

Las recomendadas

Por sobre todas las actividades, Torello destaca las tres conferencias con invitados extranjeros. “Uno de México, que es Álvaro Vázquez Mantecón, que habla de un centro de producción de cortometrajes en los años 70 y 80 en México. A veces el cortometraje es un formato un poco ninguneado; esta me parece que es una buena manera de entrar, y un caso particular, pero podemos pensar también en el país”.

“Después está la segunda conferencia, la de Jens Andermann, que viene de la New York University. Habla de un geocine, que tiene que ver con una intersección, con una relación entre lo político y lo corporal; él lo llama lo geológico, y me parece que va a ser una de las conferencias que van a plantear cuestiones más ligadas al presente y a los problemas del presente. La cuestión del espacio, de la tierra y de la relación con el cine, y cómo el cine la representa”, agrega la organizadora.

La tercera conferencia es la de Juan Antonio García Borrero. “Es un creador, pero también se encarga de un espacio para pensar el cine cubano desde otro lugar. Viene de Cuba y es una alegría traerlo, pero ha sido también complicado por toda la situación que hay allá. Es otra de las instancias de conocer esa nueva manera de pensar el cine cubano, que capaz que desde acá tampoco se sabe demasiado. Él va a plantear lo que es la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano, que es un sitio, un repositorio, y lo que están haciendo, que se está cruzando, además, con la nueva historia del cine, nuevas tendencias, digamos, de la investigación”.