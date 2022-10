Padres y entrenadores del equipo de fútbol femenino Club Centro de Barrio Número 1, del baby fútbol de Tacuarembó, denuncian discriminación de género. Las autoridades del club emitieron un comunicado dirigido a la Liga de Fútbol Infantil de Tacuarembó, en el que afirman que decidieron “independizar” al fútbol femenino, para lo que desvincularon a todas las niñas del equipo, alegando que la decisión se debe a problemas internos entre la comisión directiva del club y los padres de las niñas, desafiliando a las categorías sub 11 y sub 13 al término del torneo, según consignó Tacuarembó Ahora.

Ambas categorías recibieron en setiembre una distinción de la Dirección de Deportes de la Intendencia de Tacuarembó por su destacada actuación en el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino sub 13.

“A los efectos de evitar males mayores y problemas más graves, la comisión del Club Centro de Barrio resolvió independizar al Club Centro de Barrio Femenino de la institución Centro de Barrio Baby Fútbol por este año. Con el fin de que puedan terminar el campeonato en curso, a fin de año vamos a solicitar la desafiliación de las categorías sub 11 y sub 13. Con independizar nos referimos a que tanto en pago de los árbitros y los gastos del Club femenino hasta fin de año, así como la representación en la asamblea, debe hacerse cargo la comisión de Centro de Barrio Femenino, que designará a un delegado para que concurra a las asambleas hasta finalizar el año. Para evitar problemas mayores solicitamos que cuando el Club Centro de Barrio Femenino sea local, no se le asigne nuestra cancha ya que hay grandes diferencias entre los padres del femenino y la comisión del club”, sostienen en el escrito.

“Cuestión de género”

El 10 de octubre les llegó un comunicado a los padres en el que se decía que por problemas internos entre el club y ellos, las niñas no pueden usar más la cancha ni para practicar ni para jugar. Clara Vázquez, delegada de los padres, contó a la diaria que el grupo se cuestiona cuáles son los problemas, porque desde la directiva nunca recibieron un llamado para plantearles algún inconveniente, y que la única instancia de intercambio fue el año pasado cuando los padres solicitaron hacer una subcomisión de padres y tuvieron una respuesta negativa.

“Seguimos haciendo beneficios para solventar los gastos como los viajes, para los que también nos ayuda la Junta Departamental de la Intendencia de Tacuarembó”, explicó.

Sobre lo sucedido actualmente consideran que se trata de una disconformidad de la directiva con el hecho de que los padres no abonen más la cuota social.

“Suponemos que dicho problema se da a raíz de que nosotros a partir de junio, cuando las niñas estaban compitiendo en el campeonato nacional ONFI, decidimos no abonar más la cuota de 200 pesos mensuales por niña, porque pedimos más espacio y lugar para que practiquen, porque el lugar que tenían no era adecuado, era un espacio 3x2 para 26 niñas. No pagamos porque si pagás por un servicio lo tenés que usar, ellas sólo tienen la cancha una vez a la semana una hora por día después de las 20.00; en invierno, por ejemplo, no podemos exponerlas a practicar en ese horario. Seguimos pagando a los árbitros y al canchero por los partidos del campeonato”, sostuvo.

Además, los padres consideran que hay cierta discriminación hacia las niñas del club. “Ellos nunca se acercaron a las nenas para felicitarlas por sus logros obtenidos, saliendo entre las mejores cuatro del país. Ahora están en pleno campeonato por la Copa Tacuarembó y les hacen esto. No nos callamos más. Nos vamos al término del campeonato, pero queremos que los nuevos padres del femenino que vengan sepan cómo es. Hay otras categorías de varones que no abonan la cuota y no hay problema, entonces es una cuestión de género”, finalizó Vázquez.