La tabla del último campeonato de la temporada es clarísima: Nacional, con un partido menos, está un punto arriba de todos sus perseguidores. Ninguno de los rivales directos, River Plate, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting, lograron ganar, con lo cual le dejaron el torneo en bandeja al tricolor: este lunes, a partir de las 20.30, Nacional visita a Cerrito, el peor equipo de la temporada, y si gana sale campeón del Clausura a falta de una fecha. Si esto sucede, y por haber ganado la Tabla Anual, el bolso tendrá la chance de jugar contra Liverpool (campeón del Apertura) y ahí mismo, en esa semifinal, puede quedarse con el Campeonato Uruguayo 2022.

Jugar en contra

Los equipos que no se jugaban nada más que los puntos en disputa, ganaron: Fénix, que derrotó 3-1 al caído Rentistas; Liverpool, que venció 1-0 a Cerro Largo; y Danubio, que goleó 3-0 a Albion; pero los que querían el Clausura no: River Plate visitó a Peñarol y terminó 1-1 y Deportivo Maldonado con Defensor Sporting jugaron entre sí y se terminaron haciendo daño, porque no salieron del 0-0 en tierras fernandinas. Con este panorama pasado, en el peor escenario para Nacional, que sería perder en la noche del lunes, el albo aún conservaría la posibilidad de depender de sí mismo en la última fecha.

Lo que queda por resolverse además del título, es quiénes irán a qué copa internacional. Nacional y Liverpool están en la Libertadores, más allá de que dependan de saber cómo terminan, en el caso de los de la Cuchilla dependiendo de si van a fase de grupos -eso pasa si Nacional gana el Clausura- o si juegan en la fase 2 -de eliminación. Para que eso suceda un equipo que no sea Nacional tiene que ganar el Clausura y después vencer a Liverpool en la semifinal-.

El que parece perder la chance de entrar a la Libertadores es Peñarol. Tras el empate del domingo, con la quita de puntos que recibirá por los incidentes en el Viera y porque sólo le queda un partido, puede aspirar a ganar y a quedar cuarto. Es un fracaso rotundo el de Peñarol. En la Sudamericana sí está el carbonero, y el resto de equipos saldrá de Defensor, Danubio o Boston River -a quien si le dan los puntos del partido suspendido que le va ganando a Peñarol, escala posiciones y queda bien perfilado para meterse en la Libertadores.

Se va

A propósito de Boston River, el lunes juega ante Torque a las 15.00 en el Centenario. Es el otro partido que el sastre debe ganar para escalar posiciones. Torque, al igual que quienes juegan después, Wanderers y Plaza Colonia, va por sumar y rescatar puntos que le sirvan para la temporada que viene.

.