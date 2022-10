Selección de Australia posa en el Eden Park in Auckland, este jueves.

Tras las denuncias por las personas fallecidas durante las obras de los estadios para el Mundial de Qatar, jugadores de la selección australiana publicaron este jueves un video en el que expresan su preocupación y también solicitan a Qatar reformas a favor de la comunidad LGBTI.

A message from the Socceroos. pic.twitter.com/Sd2R6ej8kK — Socceroos (@Socceroos) October 26, 2022

Los “socceroos” piden que se despenalicen las relaciones entre personas del mismo sexo, entre otras medidas, y otros cambios en materia de derechos humanos para amparar a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Además, plantean que se cree un centro de recursos para inmigrantes.

En el video colectivo que difundieron en sus redes sociales piden “un legado que perdure”, con el respeto como base.

“Hay valores universales que deberían definir el fútbol, como el respeto, la dignidad, la confianza y el valor. Cuando representamos a nuestra nación, aspiramos a encarnar estos valores”, afirma el capitán de los “Socceroos”, el arquero Mat Ryan.

Por su parte, el mediocampista Denis Genreau manifiesta que los jugadores de la selección australiana apoyan “plenamente los derechos de las personas LGBTI”, “pero en Qatar la gente no es libre de amar a la persona que elija. Abordar estas cuestiones no es fácil y no tenemos todas las respuestas”, alegó.