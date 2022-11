Se jugó la sexta jornada de la Fase de Grupos de la Champions League y ya hay 12 equipos confirmados para continuar en la competencia. Este martes se define el resto, y el próximo lunes se realiza el sorteo de la siguiente fase.

Liverpool superó 2-0 al Napoli con goles de Salah, que abrió el marcador a los 85’ tras el intento de cabeza de Darwin Núñez que despejó Alex Meret, más el gol personal del uruguayo a los 98’. El artiguense ingresó a los 73’ y logró un gol agónico para sellar el 2-0 de la victoria, y tuvo revancha, luego de las críticas que recibió por haber fallado en dos ocasiones en el encuentro anterior: las cosas del fútbol. El otro uruguayo presente en el encuentro, Mathías Olivera, jugó de titular en el Napoli los 90’.

Por otra parte, con goles de Clement Lenglet a los 54’ y Hojbjerg a los 95’, Tottenham le ganó al Marsella 2-1. El uruguayo Rodrigo Bentancur jugó hasta los 84’, cuando en su lugar ingresó Oliver Skipp.

Con los tantos de Daichi Kamada a los 62’, y Randal Kolo Muani a los 72', Frankfurt triunfo 2-1 sobre el Sporting Lisboa, equipo que abrió el marcador con el gol de Arthur a los 39’, y donde se desempeñaron los uruguayos Sebastián Coates y Manuel Ugarte, quienes jugaron como titulares. Frankfurt y Tottenham clasificaron a octavos de final.

El sorteo para ordenar a los 16 mejores de la Champions League en los octavos de final se realizará el próximo lunes en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Dicha fase se disputará entre el 14 y el 15, el 21 y 22 de febrero del próximo año los partidos de ida y los días 7 y 8, 14 y 15 de marzo de 2023 el choque de vuelta.

Mohamed Salah, de Liverpool, y Mathías Olivera, de Nápoles, durante el partido por la UEFA Champions League, en Liverpool. Foto: Oli Scarf, AFP

No se pudo

El Atlético de Madrid quedó eliminado de todas las copas europeas. El conjunto de Simeone cayó 2-0 ante Porto, y el Bayer Leverkusen igualó sin goles frente al Brujas, entonces los portugueses accedieron a octavos de final de la Champions League como líder de su grupo, acompañados del conjunto belga que se quedó con la segunda plaza, mientras que el conjunto germano jugará la Europa League.

Este martes el conjunto de Diego Simeone cayó ante Porto. Mehdi Taremi abrió el marcador cuando comenzó el partido y Stephen Eustaquio sumó otro a los 24’ en el conjunto español descontó Iván Marcano a los 94’, y así el Atlético de José María Giménez quedó eliminado de la Champions League.

El uruguayo habló al finalizar el encuentro, primero sobre la última línea del equipo. “El trabajo nuestro era sostener el ataque pero no fuimos contundentes en los duelos, perdimos en la segunda pelota, nos dominaron en todos los aspectos. Lo de hoy fue un completo desastre y hay que ser humilde y reconocerlo”, sostuvo.

“Estamos pasando por un momento duro. El equipo está jodido. No le encuentro explicación a lo que nos ha pasado en los últimos partidos. Es ahora donde el equipo tiene que sacar la jerarquía y la humildad para saber qué está pasando y dar la vuelta a la situación. Nos rompemos la cabeza en los entrenamientos, nos esforzamos, vivimos para esto. Luego venimos a un partido y no somos contundentes. Esto es la Champions. La realidad es que generamos situaciones y no las concretamos”, agregó.

Además, Barcelona goleó 4-2 al Viktoria Plzen, Bayern venció 2-0 a Inter y Ajax superó 3-1 a los Rangers.

Mañana se cierra la etapa con los enfrentamientos entre Real Madrid y Celtic, Shakhtar y RB Leipzig, Milán y RB Salzburg, Maccabi Haifa y Benfica, Kobenhavn y Dortmund, Manchester City y Sevilla, Juventus y Paris, Chelsea y Dinamo Zagreb.

José María Giménez al final del partido ante Porto por la UEFA Champions League, en estadio Dragao en Porto. Foto: Miguel Riopa / AFP

