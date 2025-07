Varios clubes comenzaron a incorporar jugadores de cara a la segunda parte del año, en varios casos para cubrir las salidas que se están dando.

Se viene un segundo semestre cargado en el fútbol uruguayo y los equipos se van preparando para afrontar nuevos desafíos. A partir de agosto se jugará el Clausura, en el que se definirá el campeón, los clasificados a la definición de la temporada, los que van a copas internacionales y los que pierden la categoría.

En esa dirección, ya se conocen los diez mejores de la tabla anual que jugarán la Copa Uruguay, que ya tiene sus 32 participantes definidos. Para completar, Cerro Largo disputará la Copa Sudamericana y Peñarol la Copa Libertadores.

Altas del mercado de pases en Uruguay

Nacional: Nicolás Lodeiro (Dynamo Houston, Estados Unidos), Maximiliano Gómez (Defensor Sporting), Matías de los Santos (Atlético Tucumán, Argentina), Christian Ebere (Plaza Colonia), Lucas Rodríguez (Racing).

Peñarol: Matías Arezo (Gremio, Brasil), Emanuel Gularte (Puebla, México), Jesús Trindade (Barcelona, Ecuador).

Defensor Sporting: Brian Lozano (libre, último equipo Atlas de México).

Cerro Largo: Jeremías Gallard (Talleres de Córdoba, Argentina), Julián Pou (Colón FC), Mario García (Progreso).

Danubio: Ignacio Pais (Cherno More, Bulgaria), Valentín Sánchez (Unión Magdalena, Colombia), Jairo Amaro (Nacional).

Juventud de Las Piedras: Nicolás Rossi (Ameliano, Paraguay), Franco Soldano (Defensor Sp.).

River Plate: Cristian Sención (Unión Magdalena, Colombia), Dylan Gissi (Arsenal, Argentina), Jonathan Rodríguez (Chiajna, Rumania).

Progreso: Franco López (La Calera, Chile), Alejandro Prieto (Comunicaciones, Guatemala), Ignacio Lemmo (Deportes Recoleta, Chile), Matías de los Santos (La Luz) Alexis Cuadro (Nacional).

Cerro: Gabriel Montenegro (Columbia Soccer Club, Estados Unidos), Alejo Macelli (Monagas, Venezuela), Carlos da Rosa (Atenas).

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli (Unión Española, Chile).

Racing: Iván Manzur (Vélez Sarsfield, Argentina).

Bajas del mercado de pases en Uruguay

En esta altura del año también es muy dinámico el mercado exportador, incluso suelen ser más los que se van que los que llegan. En esa dirección y enfocándonos en los jugadores más relevantes, tal vez la baja del paraguayo Hugo Quintana, volante creativo de Liverpool clave en la obtención del Apertura, se fue de los negriazules para volver al Olimpia guaraní.

Nacional tampoco estuvo exento de perder buenos valores, en particular la ida de Gonzalo Petit al Betis español y la de Lucas Morales al Olimpia paraguayo, dos titulares en el elenco de Pablo Peirano. Además, se fueron Eduardo Vargas, Diego Herazo, Franco Catarozzi y Nicolás Ramos (Houston Dynamo, Estados Unidos).

En Peñarol, por su parte, ya se había marchado Jaime Báez y en este período se dieron las bajas de Guillermo de Amores (Millonarios) y Franco González (La Equidad), ambos al fútbol colombiano.

En otras bajas destacadas, Valentín Gauthier dejó Juventud (León, México); los violetas perdieron a Franco Soldano (Juventud), Alfonso Barco (Emelec, Ecuador), Agustín Soria (Al Sadd, Catar) y Walter Montoya (Godoy Cruz de Mendoza, Argentina), además de la ida de Gómez a Nacional; Cerro no tendrá a Emiliano Álvarez (Unión, Argentina) ni a Máximo Alonso (San Antonio Bulo Bulo, Bolivia); enorme baja en Boston River será la marcha de Juan Manuel Gutiérrez (Almería, España); en Miramar se fue el buen arquero Luca Giossa (San Antonio Bulo Bulo, Bolivia); Torque ya no tendrá a Francisco Tinaglini (Panserraikos, Grecia) ni Maximiliano Villa (Atlético Tucumán, Argentina); en Progreso partieron Nicolás González (Unión Comercio, Perú) y Agustín Moreira (Gil Vicente, Portugal), entre otros; de Wanderers cambiaron de aires Mauro Silveira (Junior, Colombia), Sebastián Figueredo (Leganés, España) y Rodrigo Amaral (Oriente Petrolero, Bolivia); River ya no tendrá los goles de Faustino Barone (Olimpia, Paraguay) ni a Nicolás Ramos (Unión Magdalena, Colombia); son pérdidas de peso las que tendrá Racing: Sebastián Sosa (Everton, Chile), Lucas Monzón (Junior, Colombia) y Matías Fonseca (Instituto de Córdoba, Argentina).