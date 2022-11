Desde el hotel Pullman donde está Uruguay hasta el IBC, un increíble e inmenso edificio construido en 2011 como centro de convenciones en Doha, hay 20 minutos de auto. Ese fue el tiempo que les llevó a Diego Alonso y Diego Godín llegar a este excepcional edificio que ocupa más de una manzana y en donde se desarrollan y centralizan todas las actividades periodísticas del Mundial. Después de 1930 en Montevideo, nunca se había hecho un Mundial centralizado en el entorno de una sola ciudad, como se sabe que está pasando en Doha.

El entrenador, que no oculta su felicidad ni su responsabilidad de estar con la selección en un Mundial, respondió con solvencia a la prensa internacional acomodada en la sala de conferencias 1, en la primera planta del Centro de Prensa. De los casi 30 grados al sol llegando al mediodía pasó a los 23, a veces menos, que hay en los ambientes cerrados del Mundial y seguramente de buena parte de Qatar.

El director técnico celeste contestó todo, aunque no develó todo. Entre las cosas que quedaron sin develar está el equipo celeste que debutará en el Mundial en el suntuoso estadio Ciudad de la Educación, a poco más de un kilómetro del Centro de Prensa.

“Para mí, hacer un buen Mundial es ganar el primer partido. Hoy no me puedo plantear más que eso”, definió Alonso. “Todo lo que venga después, en este momento, no me lo planteo. Sabemos dónde queremos llegar, lo que queremos conseguir, pero lo más importante para nosotros ahora es hacerlo bien mañana [por este jueves]: es el partido más importante. Sabiendo lo que queremos conseguir, no podemos perder de vista lo más próximo. Si lo perdemos de vista, podemos cometer errores de los que nos podemos arrepentir. El camino es el día a día, el partido a partido”, desarrolló.

Dijo que se siente feliz de estar en la selección y en un Mundial, y que el arma más grande que tiene Uruguay son sus futbolistas. “La única ventaja que podemos sacar es en el juego: tratar de ser mejores y aprovechar a nuestros jugadores”, agregó. Para el entrenador debutante en mundiales, “el sentido de pertenencia está por encima de todo, de cualquier planteamiento táctico o motivacional”.

De jugadores y orientales

Cuando le preguntaron por Heung-min Son respondió que Corea del Sur no es solamente Son, su estrella, sino que es una gran selección que tiene un estilo de juego muy marcado y cuenta con un gran entrenador. “A Son lo respetamos mucho, es un gran jugador, lo tenemos claro, pero tienen otros jugadores”, opinó.

Alonso, que estuvo lejos de dar el equipo, habló de las variantes ofensivas con las que cuenta Uruguay. Dijo que el equipo celeste tiene gol no sólo en Luis Suárez, Edinson Cavani y Darwin Núñez, sino también en los jugadores de segunda línea, los volantes, que tienen que llegar al área rival. “Somos un grupo con mucha ilusión, que disfruta hasta el sufrimiento de entrenar”, expresó. “El equipo lo voy a dar el día del partido en la charla previa. Seguramente tenga una idea y lo definiremos entre la tarde de hoy y mañana”.

No ocultó nunca su orgullo por sus futbolistas, y se podría decir que lo reafirma en cada entrevista. “Sabemos que el equipo tiene gol, que tiene variantes, pero no sólo los delanteros tienen que producir goles en el equipo, sino los jugadores de segunda línea que tenemos, y eso nos ayudará a ser un equipo más competitivo”, fueron las palabras exactas del orientador celeste.