Ya pasaron los tres meses que Luis Suárez le regaló a la hinchada tricolor. Tres meses cargados de emociones, de alegrías y de festejo, pero llegó el fin de la historia. El pasado domingo el salteño se despidió en el Parque Central con más de 15.000 personas en la hinchada tricolor, sus compañeros, amigos y dirigentes, en una jornada en la que aprovecharon a festejar la obtención del título del Campeonato Uruguayo.

Fue el fin de una historia que comenzó por las redes sociales, que iniciaron los seguidores, con el hashtag #SuárezaNacional que revolucionó las redes, a Uruguay, y a todo el mundo futbolero, y que no debió utilizarse más cuándo el delantero confirmó que volvería a jugar con la camiseta alba. Anunció su regreso al tricolor a través de un video, y a través de otro fue que se despidió.

“Me pongo a pensar en mis inicios, y a medida que fui creciendo se me fue cumpliendo el sueño de vestir la camiseta de Nacional en el primer equipo. Un sueño hecho realidad”, comienza diciendo el futbolista.

“A la hora de tomar la decisión de volver, nunca me imaginé que la gente me recibiera como me recibió, llegar al aeropuerto fue algo increíble. Cuando entré al Parque y vi toda la gente que estuvo, me sorprendió. Esperaba un lindo recibimiento, pero no de esa magnitud”, explicó. Pude conseguir lo que quería, ser campeón, disfrutar y agarrar ritmo para el Mundial”, continúa.

Suárez no se olvidó de agradecer a sus compañeros. “Cuando volví les prometí que íbamos a terminar festejando todos en el Parque Central y así fue. Este capítulo se termina, pero nuestra historia continuará por siempre. Gracias al pueblo tricolor”, finalizó.

Ahora, el delantero de la selección uruguaya trabaja en el Complejo Celeste para prepararse para el Mundial de Qatar, otro sueño para el pueblo uruguayo.