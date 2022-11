Diego Alonso habló en una conferencia de prensa tras el encuentro de Uruguay y Corea. El entrenador de la selección uruguaya analizó el partido; consideró que Uruguay tuvo su mayor dificultad en el encuentro en los primeros 20 minutos de juego. “Corea nos puso en dificultad, pero después por suerte pudimos ajustar y emparejar el trámite, al final dominamos mucho más y fuimos protagonistas, nos faltó más soltura en la elaboración de las jugadas, pero en líneas generales [estuvimos] bien”, consideró.

Alonso sostuvo que fue un partido entre dos selecciones que compiten bien, y que su intención fue presionar, lo que se deducía fácil del equipo que colocó en la cancha. “Si uno observa el 11 inicial, la intención siempre fue presionar con los tres puntas: Darwin, Suárez y Pellistri, los tres jugadores en el medio; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Facundo Vecino, lo mismo con los laterales con proyección”, explicó el entrenador.

Para el DT charrúa Uruguay no ganó debido al desempeño en la primera parte. “En la primera parte no fuimos capaces de descifrar en qué espacios presionar; eso nos llevó a perder precisión. Con los ajustes en el segundo tiempo fuimos más profundos y agresivos para defender y atacar. A mí me gusta defender hacia adelante; en la primera parte costó, en el segundo lo pudimos hacer”, explicó.

Analizó lo que faltó para generar más peligro: “Creo que nos faltó un poco más de generación de combinaciones por dentro para ser más rápidos”.

Consultado sobre la ausencia de Ronald Araújo en la disputa, Alonso confirmó que desde el cuerpo técnico mantienen el diálogo con Barcelona, conjunto con el que tienen un acuerdo por la actividad del jugador en este Mundial. Además, confirmó que sigue evolucionando.

Por último, evaluó el trabajo defensivo. El Tornado dijo que fue bueno en líneas generales. “Lo que hicieron Josema, Cáceres, y Godín fue muy bueno. Estamos para evaluar a los futbolistas permanentemente, vemos el nivel que tienen día a día y consideramos que en este partido podían hacer las cosas bien y las hicieron”, sostuvo.

Como evaluación final, para Alonso el equipo insistió, pero le faltó picardía para generar y en el mano a mano. “Pero en líneas generales estoy contento con los futbolistas. Sabemos que con este resultado va a ser muy importante lo que pase en la segunda y la tercera fecha”, finalizó el entrenador celeste.