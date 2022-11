Este miércoles se disputaron los últimos partidos de la fase de grupos de la Champions League y el próximo lunes se sortean los grupos para los octavos de final. El martes se destacaron los uruguayos Darwin Núñez, Mathías Olivera y Rodrigo Bentancur. Este miércoles el celeste que se lució fue Federico Valverde: jugó de titular, asistió y marcó.

Pajarito aportó para la goleada 5-1 del Real Madrid al Celtic, en lo que fue su octavo gol y su cuarta asistencia en esta temporada.

El conjunto de Carlo Ancelotti comenzó en ventaja cuando Luka Modric abrió el marcador a los 6’ de penal. Rodrygo sumó a los 21’, Marco Asensio aportó otro a los 51’ y diez minutos después fue Vini Jr. el que aumentó la ventaja en el marcador tras un espectacular pase de Federico Valverde desde la derecha.

Valverde cerró la cuenta a los 71’ con un buen disparo desde fuera del área con la pierna diestra, que ingresó con precisión sobre el palo derecho del Celtic, logrando su séptimo gol en lo que va de la temporada y su cuarta conversión al hilo. João Neves descontó para el Celtic a los 84’.

“Me gusta darle de empeine, creo que es mi fuerte, pero con el interior tampoco me importa. Siempre me bromean y me dicen que un día voy a romper el balón. Hoy metimos los goles que teníamos que meter y estamos contentos por ello. Venimos trabajando muy bien y en los últimos partidos las cosas no se dieron como queríamos, pero está claro que hoy sí cumplimos”, declaró el jugador celeste al finalizar el encuentro, en el que fue elegido por la UEFA como el mejor jugador del partido.