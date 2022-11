A 17 días del debut de Uruguay en el Mundial de Qatar, el 24 de noviembre a las 10.00 frente a Corea del Sur, Diego Alonso ultima detalles previo a dar a conocer la lista de jugadores convocados para disputar la Copa del Mundo. Mientras tanto, el entrenador de la celeste se encuentra en España, donde fue a hablar cara a cara con Edinson Cavani y Ronald Araújo, futbolistas que Alonso desea tener en Qatar, pero que se encuentran con situaciones sanitarias complicadas.

En el caso de Cavani, en los últimos días empeoró la situación de su tobillo, en tanto Araújo continúa su evolución con éxito, pero al haber sido sometido a una intervención quirúrgica hay que tener las precauciones correspondientes, y el tiempo de entrenamiento deportivo será escaso.

Mientras, el entrenador piensa qué es lo más conveniente para definir la lista de los 26 jugadores que efectivamente viajarán a Emiratos Árabes el 19 de noviembre, cuando la delegación celeste parta rumbo a Abu Dabi -Uruguay se alojará allí desde el jueves-. Ante la ausencia de Alonso, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol se comunicó que las prácticas de esta semana serán dirigidas por Darío Rodríguez.

Bajo los tres palos

Guillermo de Amores fue uno de los jugadores que estuvo desde los primeros días en el Complejo Celeste.

“Vamos a seguir en horario matutino y con más jugadores que terminaron sus ligas y se van a sumar a los entrenamientos -además de los chicos del selectivo- para hacerlo más grande y poder generar buenos entrenamientos. Se disfruta mucho estar con la selección en el Complejo, es un lugar que todos queremos mucho y siempre nos vamos con la mejor energía y con ganas de estar a disposición del cuerpo técnico”, dijo a la diaria.

Para el arquero, de 28 años, que se desempeña en Lanús, los entrenamientos vienen siendo muy buenos. “Fue una buena semana, estamos todos muy contentos y motivados, felices de estar juntos en el Complejo, aunque hayamos sido un grupo reducido. Se entrenó muy bien con los chicos del selectivo, que también aportaron mucho con sus ganas y motivación. En lo personal estoy feliz de estar nuevamente. Estoy muy motivado, con muchas ganas, expectante e ilusionado con la posibilidad de poder estar en el Mundial, aportando y disfrutando cada día al máximo”, sostuvo.

Además de De Amores, hasta ahora los arqueros de la selección uruguaya que ya entrenaron con la selección en estos primeros días fueron Sebastián Sosa y Santiago Mele. Además, están reservados Fernando Muslera, Sergio Rochet -estos dos parecen estar seguros en Qatar- y Gastón Olveira. Sobre la competencia en el arco, De Amores destaca que “ha sido muy lindo internamente, competimos cada uno desde nuestro lugar pero todos con buena onda, dando el máximo y aspirando a todo; yo estoy muy contento de compartir con ellos este momento”. De Amores, además, tiene el plus de contar con las experiencias de dos mundiales juveniles (sub 17 y sub 20), de los que se llevó el guante de oro.

“Han pasado muchos años y es la primera vez que estoy en esta situación de pelear la chance de ir a un Mundial con la mayor. Estoy muy expectante y con mucha ansiedad porque se acerca la fecha, pero tratando de disfrutar el día a día al máximo, y aprovechando cada momento para dar todo por la selección”, finalizó.