Rodrigo Bentancur habló en conferencia de prensa, en el marco del último entrenamiento previo al segundo partido del grupo H, frente a la selección de Portugal, que se jugará mañana a las 16.00 hora uruguaya.

El mediocampista celeste admitió que contra Corea el rendimiento celeste no fue el mejor, agregó detalles de lo que él piensa que no funcionó en ese debut, y se mostró satisfecho con el empate, ya que dijo, es importante y a la vez difícil no perder partidos en un Mundial.

“Sabemos que no fue un buen partido a nivel futbolístico. Los primeros 25 minutos nos costó un poco, no encontramos la presión y ellos jugaron muy bien la pelota. Luego cambiamos a línea de tres y pudimos empezar a mover un poco más la pelota”, detalló el futbolista del Tottenham de Inglaterra. Su análisis incluyó un poco más de autocrítica, aunque matizada con el hecho de que la celeste no estuvo lejos del gol: “Hicimos un poco de juego lento, no encontrábamos la velocidad justa. Tuvimos las chances para poder ganarlo, no lo conseguimos”, aclaró y remató, “sabemos que un punto es importantísimo”.

“El grupo está muy bien, está muy confiado. Estamos disfrutando tiempo libre con nuestras familias, que eso ayuda a recargar las energías, y mañana daremos el 150% como se hace siempre cada vez que nos ponemos esta remera”, aseveró.

Consultado acerca de la comparación con el duelo de cuatro años atrás, cuando Uruguay eliminó a Portugal en los cuartos de final de Rusia 2018, Bentancur señaló que en este tiempo el fútbol ha cambiado. “Se juega a una intensidad mucho más alta, y llegan los jugadores con el torneo hace poco iniciado, mejor físicamente”, enumeró para marcar las distancias con el contexto de aquella victoria 2-1. “Sabemos el fuerte de ellos. Juegan muy bien con la pelota, atacan muy bien los espacios atrás de los defensores. Los estamos estudiando muy bien y vamos a intentar que no puedan usar sus armas y hacer lo nuestro para lastimarlos”, agregó.

“Sabemos que tenemos que ganar”, expresó con respecto a la necesidad uruguaya en la tabla de posiciones: “Vamos a ir por los tres puntos, las dos selecciones nos jugamos mucho y nosotros, al empatar el primer partido, nos jugamos más todavía”.

Nos conocemos

Bentancur era futbolista de Juventus en el momento en que Cristiano Ronaldo arribó a la Vecchia Signora, de la Serie A de Italia. De ahí que un periodista portugués lo consultara sobre los diálogos que pudiese haber sostenido con el ídolo portugués, que en este Mundial alcanzó el récord de ser el primer jugador en marcar en cinco ediciones distintas. “Con Cristiano no hablé”, aclaró el uruguayo, “pero ha quedado una muy buena relación y siempre que nos toca jugar en contra nos saludamos de buena manera”. Recordó que la última vez que se cruzaron, en Londres jugando por sus clubes, no fue la excepción y se saludaron como buenos ex compañeros. “Es una gran persona y como futbolista ni hablar”, valoró Rodrigo.

También consultado por Pepe, defensor de 39 años que ya era profesional cuando Bentancur apenas era un niño, las palabras del futbolista celeste fueron elogiosas, pero además conscientes del desafío que tiene por delante. “Es un gran jugador, ha hecho una carrera increíble y enfrentarlo va a ser una buena prueba para nosotros también. Pero tenemos nuestras armas, vamos a tratar de ver cuáles son sus debilidades y atacar por ese lado”, declaró.

En la misma tónica, se refirió a los planteles de ambos equipos en general: “Tienen jugadores importantísimos con grandísimas carreras. Nosotros también tenemos jugadores que lo están haciendo muy bien en sus clubes y llegan muy bien a este Mundial”. En su opinión, la receta para la victoria este lunes pasa por ingredientes conocidos para Uruguay como presionar y contragolpear. “Tratar de no dejarlos pensar mucho, estar siempre encima y aprovechar nuestras armas también. Tenemos un muy buen contragolpe, sabemos que los podemos lastimar y vamos a tratar de aprovechar eso”, fueron las palabras que eligió.

“Nosotros siempre respetamos a todos los rivales y cuanto menos se hable de Uruguay mejor es para nosotros. Como se dice a veces, despacio y por la sombra. Es mejor no llamar la atención y desde la humildad respetar a los rivales y salir a jugar de igual a igual. No fue el comienzo deseado, pero no perder es muy difícil y mañana vamos a dar lo mejor para ganar”, concluyó Bentancur en conferencia.

La próxima vez que hable, será en la cancha.

