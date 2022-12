Croatas y brasileños jugarán el viernes a las 12.00 en el primer duelo por cuartos de final del Mundial de Qatar, y el ganador será el primer clasificado a las semifinales del torneo.

Anteriormente, ambas selecciones se enfrentaron dos veces por un Mundial: en la fase de grupos de Alemania 2006, en la que Brasil ganó 1-0 con gol de Kaká, y en la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando ganó el conjunto local 3-1, con doblete de Neymar y uno de Oscar, mientras que Marcelo anotó en contra para los croatas.

Pero el conjunto carioca ya se había visto en cuatro ocasiones con Yugoslavia –equipo del que formaban parte los croatas– por mundiales, todas en fase de grupos. La primera vez fue en el Mundial de Uruguay 1930, cuando ganaron los europeos 2-1. Se volvieron a cruzar en tierras brasileñas, en 1950, con triunfo para el local 2-0. Las últimas dos veces se dieron empates, 1-1 en Suiza 1954 y 0-0 en Alemania 1974.

La copa actual

Para llegar a esta instancia de la competencia en el Mundial de Qatar, Croacia empató 0-0 con Marruecos, goleó 4-1 a Canadá, empató 0-0 con Bélgica, igualó 1-1 con Japón y lo superó 3-1 en penales, mientras que Brasil le ganó 2-0 a Serbia, 1-0 a Suiza, perdió 1-0 con Camerún y goleó 4-1 a Corea. Brasil marcó siete goles y Croacia cinco. Richarlison es el artillero de los sudamericanos con tres y Andrej Kramaric de los europeos con dos.

Duelo decisivo

Zlatko Dalic dirige a Croacia desde 2017, tras el despido de Ante Čačić por una serie de malos resultados. Esta semana habló en la previa del partido, y sostuvo que la canarinha es la selección favorita a ganar la Copa del Mundo y que él considera que es la mejor del mundo. “Brasil es la mejor selección del torneo y la más fuerte. Cuando mirás a los jugadores, da miedo. Tienen confianza, un gran ambiente y jugadores top”, dijo el DT croata.

Además, reveló la estrategia que tiene en mente para el partido. “Creo que podemos hacerles frente. Jugarles de tú a tú no creo que sea inteligente y además les proporcionaría mucho espacio. Estudiaremos la situación. Las opciones no son de 50% para cada uno, pero eso no es extraño para nosotros”, agregó.

A sus 37 años, el referente del equipo, Luka Modric, comandará el mediocampo junto a Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic. “No tenemos mucho que perder y daremos lo mejor de nosotros para ser un rival digno”, afirmó el seleccionador croata Zlatko Dalic.

“Este duelo se parece mucho a la final contra Francia en 2018. Tanto Brasil como Argentina son grandes equipos, las estadísticas están con ellos, pero no nos preocupa. Es lo que deseamos, jugar contra los mejores”, dijo Modric en la conferencia de prensa.

Sobre sus rivales, sentenció: “Son mis compañeros en Real Madrid, rivales en el campo y amigos después; haré mi máximo esfuerzo por ganarles en el terreno”.

Sueño verdeamarelo

Por su parte, el scratch dirigido por Tite es la selección que más títulos mundiales ganó, y en esta ocasión buscará levantar su sexta copa. Tite habló sobre sus rivales en cuartos de final y sostuvo que tienen calidad técnica individual, calidad técnica colectiva, resistencia y persistencia. “Me quedo con el enfoque que tienen de repetir patrones de rendimiento en la selección nacional. Tenemos que reconocer esos patrones para intentar ser mejores y ganar el partido”, expresó.

Por último, describió a su combinado. “La alegría es la identidad del fútbol brasileño, no soy yo, es la generación que acaba de surgir, son los entrenadores juveniles que formaron a estos jugadores. Les damos confianza para que den lo mejor de sí mismos. Bajo tanta presión, hay que tener el valor de jugar así, aunque corras el riesgo de que te lesionen. Y ya lo he experimentado. Ese es el tipo de fútbol en el que yo creo, aunque haya críticas si no ganás el título. Pero es hacia adelante, es en lo que creemos”, manifestó sobre la alegria que caracteriza a su plantel.

El jugador que habló en la conferencia de prensa fue Danilo. “Hasta la fecha, Croacia ha marcado cinco goles y ha encajado dos. Si no me equivoco, en seis participaciones en la Copa del Mundo han llegado a una final y han disputado tres cuartos de final. Tienen jugadores del calibre de Modric, numerosos jugadores como Kovacic, Perisic, Brozovic, que están acostumbrados a las grandes decisiones. Va a ser un partido que nos exigirá estar al máximo de nuestra concentración y compromiso. Es un rival que nos competirá”, comentó sobre el contrincante de este viernes.

“Primero tenemos que esperar a que Alex Sandro vuelva hoy, espero que pueda estar sano y disponible. En cuanto a mí, estoy disponible y estoy bien. No importa si juego en la derecha, en la izquierda o en el centro de la defensa. Ya lo he mostrado varias veces. Para mí es algo natural. Creo que los próximos años seré defensa central, que es donde más he disfrutado. Pero el profesor Tite decidirá la mejor manera de hacerlo, por supuesto”, finalizó el defensa brasileño.