El Fideo vuelve a su club de origen tras algunos idas y vueltas y luego de una extensa y exitosa carrera en Europa.

Rosario Central es pura pasión. De un lado, los de la lepra de Newell´s Old Boys, nombraron una tribuna Lionel Messi, frente a la que se llama Diego Maradona. Aquella es un nuevo llamado al astro para que vuelva, pero Messi aún no ha dado señales y no se sabe si las dará. El nombre de la tribuna parece no haber sido discutido del todo en la interna de los socios. La directiva de la Lepra es todo un tema de discusión. Del otro lado, los Canallas de Rosario Central, confirmaron el regreso del Campeón de América y del Mundo con la Selección Argentina, el Fideo Ángel Di María.

El argentino vuelve al club que lo formó y donde dio sus primeros pasos como profesional. En el medio jugó en Benfica, de donde viene y a donde siempre que pudo volvió. En Benfica es ídolo total. También vistió las camisetas del Real Madrid de España, del Manchester United inglés, del PSG de Francia, y de la Juventus de Turín. Para volver a Benfica consagrado, antes de dar el último gran paso de su carrera volviendo a las raíces. En 2024 y casi todos los años en realidad, habían soñado con la vuelta del jugador. Pero la realidad social rosarina, y una serie de amenazas que recibió su familia, le hicieron demorar la decisión que finalmente se hizo carne el día de hoy.

El futbolista dijo hoy en conferencia de prensa y dijo que lo “soñaba ya hace bastante”. Campeón del Mundo con Argentina es junto a Messi, los únicos jugadores en la historia que ganaron una Copa Mundial Sub-20, una medalla de oro olímpica y una Copa Mundial de mayores. Pero Di María además, hizo goles en tres finales distintas con la selección argentina: a Brasil en la Copa América 2021, a Italia en la Finalísima 2022, y a Francia en el Mundial de Catar 2022.

“Jugar otra vez en Central y estar otra vez en el Gigante era lo que soñaba. Recién tuve la oportunidad de conocer a todos mis compañeros, de entrenar, de volver a ponerme la camiseta y de sentirme parte de este gran club. Miraba a los costados y no podía creer que estaba de nuevo ahí, cumpliendo mi sueño. Lo sentí como la primera vez”, señaló el Fideo visiblemente emocionado.

“Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero para mí esto es más que todo lo que hice. Volver a casa después de tanto tiempo es muy especial. Volver a vivir a Rosario con mi familia y que la gente esté contenta, para mí es todo”, señaló quien podría llegar a debutar el próximo sábado frente a Godoy Cruz de Mendoza en el Gigante de Arroyito, por la primera fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.