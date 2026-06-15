Cristian Techera, de River Plate, luego de convertir un gol ante Cerrito, el 14 de junio, en el estadio Parque Federico Omar Saroldi.

Cerrito se bajó de la cima de la tabla al perder con River Plate en un partido que tuvo diez goles.

Con las luces bien al norte, al sur del sur se sigue disputando el torneo de la segunda división profesional, al que no lo aplaca el frío ni el fútbol de las estrellas mundialistas.

De hecho, la fecha del último fin de semana acaparó algunas luminarias con el partidazo donde River Plate le ganó 6-4 a Cerrito, el domingo por la mañana en el Saroldi. Como no había fútbol por allá, muchos prendieron la pantalla para deleitarse con los goles de acá, con el aliciente de que estaba jugando el líder, que dejó la cima tras este resultado.

El primer tiempo fue espectacular, terminó 5-3, después hubo un gol para cada uno en los descuentos del complemento. Cristian Techera por duplicado, Felipe Chiappini, Alejandro García, Inti López y Lucas Camejo hicieron los tantos del darsenero, mientras que para el auriverde convirtieron Roberto Hernández, Ezequiel Silveira y dos de Ignacio Yepez.

Plaza Colonia y Oriental de La Paz aprovecharon para volver a liderar las posiciones. Los patablanca subieron a tierras sanduceras para vencer 2-1 a Paysandú con goles de Lucas Carrizo, Maximiliano Cantera había empatado parcialmente para los sanduceros. Los paceños golearon 3-0 a Rentistas en el Palermo con doblete de Renato Alexandrino y otro de Matías Rigoleto.

Foto: Ernesto Ryan

Tres triunfos y un empate

Huracán se lo dio vuelta a Tacuarembó, que arrancó ganando con tanto de Joaquín Moreira, los del norte se quedaron con uno menos por expulsión de Sebastián Píriz y los del Paso de la Arena lo dieron vuelta con tantos de Keiner Pérez y Jairo Coronel.

Miramar Misiones le ganó 3-1 a Uruguay Montevideo en el Parque Ancap; Bruno Abbate anotó dos y Lucas Viana el restante. Lucas Ortiz descontó para la celestina, que terminó con uno menos por la expulsión de Mathías Abero.

Atenas goleó 4-0 a La Luz en su escenario carolino. Matías Núñez convirtió por duplicado, hubo uno de Alejandro Prieto en contra y el último fue de Guido Sosa.

El único empate de la fecha fue entre Fénix y Colón, los de Carlos Canobbio no pudieron sumarse al lote de líderes. Lucas Goberville abrió la cuenta para los de Capurro, pero sobre el final empató Bruno Airaldi.

En la B suben los primeros dos de la tabla anual, mientras que los ubicados de los puestos 3 al 6 van a playoffs por el tercer ascenso. Si Fénix no obtiene un premio mayor, se mete en playoffs por haber ganado el torneo Competencia que se jugó a principio de año. Los últimos dos, por promedio, descienden, en estos momentos son Uruguay, Montevideo y Paysandú.

En las posiciones, Oriental y Plaza Colonia lideran con 22, Cerrito y Fénix tienen 20, Huracán 19, Atenas de San Carlos 16, Colón, Miramar, Rentistas y River Plate 14, Uruguay Montevideo, La Luz y Tacuarembó 13 y cierra Paysandú con 8.