El periodista deportivo Grant Wahl, referente para el fútbol estadounidense, falleció el viernes a sus 48 años cuando se encontraba en el estadio Lusail cubriendo el duelo entre Argentina y Países Bajos para CBS Sports, con análisis y columnas escritas. También trabajaba para Sports Illustrated y era asesor editorial para documentales sobre fútbol de Paramount+.

Wahl se desvaneció en la tribuna de prensa antes de que comenzara el alargue entre sudamericanos y europeos, y fue atendido por los paramédicos, pero no pudieron reanimarlo y fue trasladado a un hospital cercano donde se constató su fallecimiento.

Según el medio de comunicación The Wall Street Journal, de los primeros informes médicos se desprende que podría haber sufrido un ataque al corazón, aunque la causa oficial todavía no se confirmó.

Wahl, que celebró en Qatar su cumpleaños número 48 el día antes de su fallecimiento, solía postear permanentemente en sus redes sociales, y el lunes había publicado en su cuenta de Twitter -donde lo seguían más de 850.000 personas- que cursaba una bronquitis, por lo que recibió asistencia en Qatar.

“Mi cuerpo finalmente se derrumbó. Tres semanas de poco sueño, mucho estrés y mucho trabajo pueden hacer eso. Lo que había sido un resfriado durante los últimos 10 días se convirtió en algo más severo la noche del partido entre Estados Unidos y Holanda, y pude sentir que la parte superior de mi pecho adquiría un nuevo nivel de presión e incomodidad. No tenía covid, pero hoy fui a la clínica médica en el centro de medios principal y me dijeron que probablemente tenía bronquitis. Me dieron un ciclo de antibióticos y un jarabe para la tos de alta resistencia, y ya me siento un poco mejor sólo unas horas después”, expresó.

Surgen dudas

Otra de las cuestiones que hizo públicas en sus redes sociales durante el Mundial fue haber mantenido un desencuentro con la seguridad del estadio Ahmed Bin cuando Estados Unidos iba a debutar con Gales, ya que llevaba puesta una remera que tenía los colores de la diversidad, por lo que fue detenido, le sacaron el celular y se le prohibió el ingreso.

El propio Wahl contó ese hecho en sus redes y sostuvo que llevaba esa remera en honor a su hermano, que es homosexual. Su publicación se hizo viral: “Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era política y no estaba permitida. Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta”, relató.

Luego de su muerte, el hermano del legendario periodista subió un video a sus redes sociales en el que expresa que su hermano estaba sano y que le había contado que lo amenazaron de muerte por llevar puesta una camiseta con los colores de la diversidad.

“Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay. Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y sólo pido cualquier tipo de ayuda”, sostuvo.

El adiós

Su esposa, Céline Gounder, escribió en Twitter que está “completamente en shock” y agregó que está “muy agradecida” por el apoyo que recibió de sus amigos tras el anuncio de la muerte del periodista.

Por su parte, la Federación de Fútbol de Estados Unidos publicó: “La familia entera del fútbol en Estados Unidos tiene el corazón roto al saber que hemos perdido a Grant Wahl”.

“Los fans del fútbol y del periodismo de la mejor calidad sabíamos que siempre podíamos contar con que Grant entregara historias profundas y entretenidas sobre nuestro deporte y sus grandes protagonistas”, agregaron.

La FIFA rindió un homenaje de 15 minutos antes de que diera comienzo el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Francia. Y colocaron en las pantallas del estadio Al Khor una foto suya junto a otros periodistas en este Mundial, que fue la octava Copa del Mundo que cubrió.

“Su amor por el fútbol era inmenso y sus reportajes serán echados de menos por todos los que siguen el deporte mundial”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en ese entonces.

“En nombre de la FIFA y de la comunidad futbolística, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa Céline, a su familia y a sus amigos en estos momentos tan difíciles”, agregó.