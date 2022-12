El Mundial de Qatar llegó a sus instancias finales y quedan cuatro partidos por cuartos de final, dos por semifinales y uno por la final, por lo que se precisan menos árbitros de los que comenzaron trabajando en la competencia.

Este miércoles, la FIFA publicó los nombres de los árbitros para los partidos que quedan, y entre los 22 jueces que quedaron afuera de las definiciones están el iraní Alireza Faghani y el alemán Daniel Siebert, quienes arbitraron a la celeste en los dos partidos que generaron polémica por errores arbitrales, frente a Portugal y Ghana respectivamente.

Tras el encuentro con Ghana, el conjunto de Diego Alonso quedó eliminado del torneo, y los futbolistas uruguayos manifestaron violentamente su disconformidad con el arbitraje durante la competencia, por lo que la FIFA abrio un expediente a la AUF.

Faghani sancionó un penal a favor de la selección lusa por una mano de José María Giménez y luego Pierluigi Collina, el jefe de árbitros de la FIFA, reconoció que no estuvo bien cobrado, pero la retracción no estuvo acompañada de ninguna medida para compensar al conjunto charrúa. Siebert, por su parte, cobró un penal a favor de los africanos, que atajó Sergio Rochet, y luego no sancionó uno a favor de Uruguay por una infracción sobre Edinson Cavani.

Tampoco volverán a estar en la competencia los árbitros uruguayos Andrés Matonte, Martín Soppi, Nicolás Tarán y Leodán González. Matonte se encargó de impartir justicia en el encuentro entre Croacia y Canadá, en el que también estuvo González como árbitro de VAR, lo mismo que hizo en la disputa de Inglaterra contra Irán.