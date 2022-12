Un final como se imaginaban todos desde el principio. Ya cuando en el verano de 2022 los equipos iban cerrando sus planteles de cara a un nuevo Campeonato Uruguayo, Peñarol ratificaba su condición de amplio favorito. Este domingo, tras superar a Boston River en la final del Play Off por 5-3 en Las Piedras, el conjunto aurinegro no hizo más que cumplir con el pronóstico casi unánime. Por calidad y cantidad de plantel, por el respaldo institucional que le proporciona a la disciplina un importante grado de profesionalismo, y por la sabia conducción de Ignacio Cabral como entrenador, la temporada que firmaron los carboneros es formidable por donde se la mire. De 29 partidos en Liga Uruguaya ganaron 26, perdieron dos y empataron uno. En cuanto al juego, el crecimiento es innegable, de la mano del despegue en lo físico y conceptual de varios jugadores. Por supuesto que también el segundo puesto obtenido en la Conmebol Libertadores de Buenos Aires fue otra muestra clara del nivel tremendo que alcanzó este equipo durante el año.

Respecto al partido en sí, se puede decir que Peñarol lo ganó en tres minutos. Un pasaje que fue una ráfaga entre los 11 y los 14 del primer tiempo, cuando el aurinegro apretó el acelerador y pasó de ganar 2-1 a un 5-1 parcial que causó daños irrecuperables para Boston. La paridad del inicio del partido dio lugar entonces a un trámite que parecía tener un final anunciado ya con mucha anticipación. El equipo sastre repuntó algo en el complemento y llegó a descontar dos veces, siendo insuficiente para hacer peligrar la irreprochable victoria mirasol. Destaques varios en el campeón, donde volvió Richard Catardo tras la lesión, dando muestras a cuentagotas de su talento. El distinto de la jornada, y seguramente máxima figura del campeonato, fue Brandon Díaz. Jugador de la casa, a los 26 años se encuentra en su mejor momento y la final lo tuvo como factor desequilibrante por demás. Otros de gran rendimiento fueron el salteño Juan Custodio, la combinación perfecta entre técnica e inteligencia; Alejandro Aunchayna, un líbero joven que juega como veterano, y Mathías Fernández, el golero que sigue coleccionando premios de valla menos vencida como si fueran figuritas del Mundial.

Párrafo aparte para Nicolás Ordoqui. El gran goleador del fútbol sala uruguayo continúa escribiendo su leyenda con goles en momentos claves. En la final convirtió uno y empató a Diego Vela, jugador de Old Christians, como máximo artillero del 2022 con 59 gritos. El Matador tuvo un cierre de temporada sensacional marcando en los últimos cinco partidos, o sea, en toda la etapa de Play Off. De esta manera, Ordoqui alcanzó su octavo título de campeón uruguayo con la casaca aurinegra y es la séptima edición de liga en la que finaliza como goleador. Números que hablan por sí solos. Como por sí solo habló este Peñarol en la cancha. Superior al resto, ambicioso desde los cimientos del proyecto, se aseguró su cuarta corona consecutiva en la escena local, sumando trece en su historial de la AUF. Dominio absoluto que no parece tener rival en el corto plazo.