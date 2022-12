Al término del partido entre Argentina y Países Bajos, en el que los rioplatenses clasificaron a la semifinal del Mundial de Qatar, Lionel Messi se preparaba para dar declaraciones a la televisión argentina cuando se quedó mirando fijo a alguien y le dijo: “¡¿Qué mirás, bobo?!, andá para allá”, que quedó registrado en el móvil que le estaba por hacer la nota al albiceleste.

Más tarde se supo que se trataba del futbolista neerlandés Wout Weghorst, quien ingresó al partido en el complemento y anotó los dos goles que igualaron el encuentro 2-2 y forzaron los penales.

Messi explicó que sus dichos se debieron a que “el 19 desde que entró se pasó diciendo cosas”. “Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también. Fue una calentura del momento, del partido y queda ahí”, explicó el astro argentino. “Hubo cosas que pasaron que se tendrían que haber evitado, pero bueno, es normal de un partido de cuartos de final”, agregó.

Messi también apuntó al entrenador Van Gaal: “vende que juega bien y sólo metió pelotazos a los grandotes, nada más”, sostuvo.

Sergio Agüero también explicó cuál fue la situación cuando terminó la disputa. “Estábamos entrando y el 19 empezó a llamar a Messi, Leo lo mira y le dice 'come here'. Ahí me metí y le dije: 'shut up, good luck, tomatela'”, contó en ESPN el exfutbolista de la selección.

Este domingo, Weghorst declaró sobre ese suceso confesando que Messi lo decepcionó, porque, según él, sólo quería saludarlo. “Yo quise darle la mano después, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, sostuvo el delantero del Besiktas de Turquía. “Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”, agregó.