Con más de la mitad de los enfrentamientos realizados, dado que ya se jugaron casi 50 encuentros de los 77 que corresponden a esta primera edición de la Copa AUF Uruguay, hay algunos índices que pueden ser estimulantes para el basamento futuro del campeonato. El rodaje en sí del torneo es trabajo de campo, con datos de una realidad que aplica a la experimentación de una competencia que debió esperar 122 años del fútbol institucionalizado del país para ponerse en práctica. Si bien los desarrollos sociodeportivos de la mayoría de las naciones con fuerte inclinación hacia el ejercicio del fútbol -como el Uruguay y, al decir de Óscar Tabárez, su “cultura deportiva”- tienden a contribuir a la apertura y el desarrollo por toda la geografía con competencia que a su vez va elevando los niveles, aquí se demoró décadas y décadas para premiar al mejor de todo el territorio, sin importar la categoría en que está encapsulado.

Hay involucradas, en esta edición primigenia donde van saltando las cosas por mejorar, 29 ciudades de 18 departamentos y, obvio, 76 clubes de la A, B, C, D y de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Como proyección, sin alterar demasiado el presupuesto ni el diagrama del torneo, se puede, con 36 clubes -18 partidos más- en el módulo inicial, a dos por departamento, que podrían ser campeón y vice departamental, abrir más la competencia. También, aunque restrinja la representatividad, se logra simplemente sumando 18 cupos fijos, uno por departamento que no sea Montevideo –que siempre estará sobrerrepresentado–, que aseguren que el desarrollo de las futuras ediciones siempre pasará efectivamente por todo el país.

A la cancha

La novedad en los dieciseisavos de final es que se completarán los 32 participantes con la aparición de los 16 clubes de la Primera División Profesional, Central de San José y Juventud de Colonia (campeón y vice de la Copa Nacional de Clubes A de OFI) y Progreso y Miramar Misiones (ambos de la Segunda División Profesional), que fueron elegidos para completar el número de 20: Miramar por ser campeón de la C y Progreso por ser el descendido de la A con mayor puntaje.

Los 12 restantes equipos vienen del trajinar de la copa. Son seis clubes de la B: Racing, Central Español, La Luz, Rampla Juniors, Juventud de Las Piedras y Uruguay Montevideo; cinco de la C: Colón, Deportivo Colonia, Mar de Fondo, Durazno y Rocha, y uno de OFI: Universitario de Salto.

Enfrentamientos de la Fase 3 Miramar Misiones - Nacional

Colón - Peñarol

Racing - Defensor Sporting

Juventud (Colonia) - River Plate

Central Español - Liverpool

Universitario (Salto) - Wanderers

Rocha - Rentistas

Progreso - Danubio

Rampla Juniors - Dep. Maldonado

Juventud de Las Piedras - Albion

La Luz - Fénix

Deportivo Colonia - Cerro Largo

Uruguay Montevideo - MC Torque

Central (San José) - Boston River

Mar de Fondo - Cerrito

Durazno - Plaza Colonia

Orejeando las barajas

Las diferencias que se podían esperar en competencia entre los 24 clubes de OFI con los 52 de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sus categorías amateur y profesional han quedado ligeramente en cuestión después de esta primera parte de la competencia. Si bien es cierto que son amplia minoría los que avanzaron, también es cierto que quienes han quedado eliminados lo han hecho perdiendo apenas por un gol o en definición por penales.

Hasta el momento desde el módulo inicial se han jugado 24 partidos entre equipos de OFI y equipos de AUF, 17 de ellos han sido ante equipos de la C, y siete frente a representativos de la B. Entre tanto, en cancha hubo tres victorias de clubes OFI ante AUF. A saber, Quilmes de Florida frente a Platense, Universal de San José ante Parque del Plata y Universitario de Salto frente a Paysandú FC.

Yendo a los números, en los triunfos de clubes que compiten en AUF por sobre los representantes de la Copa Nacional de Clubes A de OFI, la máxima diferencia que hubo fue de dos goles: en el partido que después fue anulado por alineación indebida de la IASA cuando en Salto Sud América le había ganado 4-2 a Universitario; en el que Deportivo Colonia derrotó 3-1 a Santa Emilia de Cardona, con el tercer tanto en el minuto 94; y en el encuentro en que, en Fray Bentos, Colón derrotó a los raneros de Laureles 2-0 con un gol en el último minuto. Tomando en cuenta que los restantes encuentros se dirimieron por un gol de diferencia, queda demostrado que el margen de superioridad entre AUF y OFI es más bien estrecho.

Una parecida relación se da en la competencia entre equipos de la C, que por definición son amateurs, y los de la Segunda División Profesional, con victorias impactantes como la de Durazno ante Cerro.

Otra lectura posible para futuras ediciones: el cronograma debe tener como cláusula invariable que siempre debe ser visitante el club de mayor categoría. Un ejercicio contrafáctico podría dirigirnos a otros resultados si Santa Emilia hubiese jugado en Cardona, Barracas en Dolores, Ituzaingó en Punta del Este, Universal y Río Negro en San José, y Palermo en Rocha.

Otro nivel

Hay un detalle que aunque teñido de eventos coyunturales no debería pasarse por alto: los actuales cuatro semifinalistas de la Copa Nacional de Clubes, Central de San José, Barracas de Dolores, Universitario de Salto y Lavalleja de Minas, no perdieron en esta primera edición de la Copa Uruguay. Barracas, jugando de tarde y entre semana en Montevideo, a trasmano de sus jugadores trabajadores y estudiantes, empató con Los Halcones y quedó eliminado en los penales; Lavalleja de Minas le ganó a su coterráneo Barrio Olímpico, y después empató con Atenas de San Carlos, y tampoco pudo avanzar en los penales; Universitario de Salto, que sigue avanzando y es el de mayor proyección, dado que ha logrado mantenerse firme en sus dos competiciones paralelas: eliminando en los tribunales a Sud América y en la cancha a Paysandú FC en la Copa Uruguay, y siendo semifinalista con buen perfil en OFI; y por último Central de San José, campeón de la pasada edición del torneo de OFI, quien aún no debutó -lo mismo que Juventud de Colonia, que esta vez no accedió a definir en OFI-.

Los últimos en clasificarse El miércoles se completó la segunda fase de la Copa Uruguay. El último en clasificarse fue Durazno, quien le ganó el mano a mano a Boquita de Sarandí Grande. Fue 2-1 en partido jugado en el estadio Silvestre Octavio Landoni. Los goles del equipo de Diego Forlán fueron hechos por Javier Olazábal y Matías Deorta, mientras que el descuento de Boquita lo marcó Fabio Ghirardi. También el miércoles pero en el correr de la tarde el que dio la sorpresa fue Mar de Fondo. En partido jugado en el césped sintético del Parque Palermo venció 1-0 a Atenas de San Carlos con gol agónico en el 94’ de Matías Sebben. Otra vez, al igual que cuando Durazno se impuso a Cerro, un equipo de división amateur vence a uno de divisional profesional. Mar de Fondo en la fase 3 jugará como local ante Cerrito, equipo de Primera División. Por último, quien se clasificó el martes fue Uruguay Montevideo. Los celestes tuvieron que sufrir para imponerse ante el bravo Palermo de Rocha. Los rochenses comenzaron ganando con tanto de Gonzalo Figueroa, pero después Uruguay Montevideo lo dio vuelta gracias a los goles de Joaquín Avilés y Diego Villalba.

.